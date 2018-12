Η 16χρονη είχε ως μόνο όνειρο να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πίστευε πως για να συμβεί αυτό δεν έπρεπε να έχει χώρο και χρόνο για κάτι άλλο στη ζωή της.

Ο Nikita Malygin, επίσης κολυμβητής, δεν δέχτηκε την απόρριψη και ξέσπασε, μαχαιρώνοντας τουλάχιστον 30 φορές τη σύντροφό του, στο λαιμό, το στήθος και την κοιλιά.

Το έγκλημα σημειώθηκε στην Ταλιάτη, όπου έμεναν οι δύο νέοι. Το πτώμα της κοπέλας βρέθηκε σε δάσος στις 23 του Δεκέμβρη. Τα ίχνη που άφησε πίσω του ο δράστης οδήγησαν και στη σύλληψή του.

