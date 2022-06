Καταδίκη στις ΗΠΑ με κυπριακή απόχρωση

Υπόθεση που αφορά ηλεκτρονικό έγκλημα, παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και συνταγματικών δικαιωμάτων, συγκλονίζει τις ΗΠΑ αλλά και την Κύπρο, αφού ο υπόδικος έχει εγγεγραμμένες εταιρείες στο νησί, κάτι που σημαίνει ότι αξιοποίησε την Κύπρο για προώθηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Πρωταγωνιστής είναι ο υπόδικος στις ΗΠΑ, Ισραηλινός ιδιωτικός ερευνητής Αζάρι Αβιράμ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, στις 20 του περασμένου Απριλίου ο πρώην αστυνομικός παραδέχθηκε ενοχή ενώπιον δικαστηρίου της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, σε κατηγορίες που αφορούν ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με «χακάρισμα», δηλαδή προσβολή υπολογιστών μέσω κακόβουλου λογισμικού.

Οι εν λόγω «επιθέσεις» έγιναν σε βάρος εταιρειών που εδρεύουν στην αμερικανική μεγαλούπολη. Μάλιστα, στον Αβιράμ θα επιβληθεί ποινή στις 21 του προσεχούς Ιουλίου, οπόταν και θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την περίπτωσή του.

Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο Αζάρι συνεργάστηκε με έναν γνώριμo Ρώσο επιχειρηματία. Ο εν λόγω ιδιωτικός ερευνητής φέρεται να είχε προσληφθεί από τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα Όλεγκ Ντεριπάσκα, ο οποίος είχε αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα και απασχόλησε τις Αρχές των ΗΠΑ.

Βέβαια, ο ισχυρισμός ότι προσέλαβε τον Αζάρι απορρίφθηκε από εκπρόσωπό του, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Reuters.

Οι εταιρείες

Ο Αζάρι, όπως σημειώσαμε, ενέγραψε τρεις εταιρικές οντότητες στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου μεταξύ των ετών 2016 και 2018 (MALEMO LTD, VINENCIA LTD και NEROSIA LTD). Και στις τρεις παρουσιαζόταν ως ο μοναδικός τους διευθυντής.

Στη μία εξ αυτών των εταιρειών, έγινε αλλαγή σε ό,τι αφορά το διοικητικό της συμβούλιο και δηλώθηκε μεταγενέστερα σε διευθυντική θέση (τον Οκτώβριο του 2019) συγγενικό του πρόσωπο.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιδιωτικός ερευνητής από το Ισραήλ συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2019. Στις 27 Αυγούστου του ίδιου έτους, κατηγορήθηκε και γραπτώς ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης εξελίχθηκε με καθυστέρηση, καθώς φαίνεται να υπήρχε διαπραγμάτευση με την κατηγορούσα Αρχή.

Μαρτυρία και Ντεριπάσκα

Στις 25/05/2022 στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας της υπόθεσης, κατέθεσε δημοσιογράφος προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο Αζάρι χρησιμοποίησε Ινδούς «χάκερς» για να διαπράξει επιχειρήσεις για λογαριασμό Ρώσων με οικονομική επιφάνεια.

Σχετικό δημοσίευμα του Reuters (28/05/2022), ανέφερε πως ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Σκοτ Στέντμαν, για τον οποίο και ο λόγος, κατέθεσε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ότι ο προφυλακιστέος Αβιράμ Αζάρι εργαζόταν σε επιχειρήσεις κυβερνοεπιθέσεων και παρακολουθήσεων προς όφελος Ρώσων ολιγαρχών, επικαλούμενος εμπιστευτικές πηγές.

Ο Στέντμαν ισχυρίστηκε ότι ένας εξ αυτών ήταν ο μεγιστάνας του αλουμινίου Όλεγκ Ντεριπάσκα, ο οποίος -σύμφωνα πάντα με τον Στέντμαν- εργοδότησε τον Αζάρι για να τον βοηθήσει σε σχέση με μια διαμάχη που είχε στην Αυστρία.

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, εκπρόσωπος του Ντεριπάσκα χαρακτήρισε «τερατώδη ψεύδη» τα όσα κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δίκης. Το ειδησεογραφικό δίκτυο που μετέδωσε τις πληροφορίες, είχε ζητήσει τοποθετήσεις και από τον δικηγόρο του Ισραηλινού κατηγορούμενου, χωρίς να λάβει απάντηση.

Να σημειωθεί ακόμη ότι ο Στέντμαν δημοσίευσε πληροφορίες στην ιστοσελίδα Forensic News, σύμφωνα με τις οποίες Βρετανοϊσραηλινός σύμβουλος ασφαλείας ήταν ο μεσάζων μεταξύ πλούσιων Ρώσων και εταιρειών παρακολούθησης και πως ο εν λόγω σύμβουλος είχε φέρει σε επαφή επιχειρηματίες με τον Αζάρι.

Ο Όλεγκ Ντεριπάσκα, είχε αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα το 2017. Όταν του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το όνομα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του «μπαινόβγαιναν» σε λίστα που εξεταζόταν και περιλάμβανε άτομα από τα οποία θα αφαιρείτο η υπηκοότητα… Πληροφορίες ανέφεραν πως ασκούνταν πιέσεις στην κυπριακή Κυβέρνηση μέσω πρεσβειών. Στις 18 του περασμένου Οκτωβρίου το FBI έκανε επιδρομή σε δύο επαύλεις του στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη.

