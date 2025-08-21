Θρίλερ στην Κύπρο: Ελληνοκύπριος πέρασε κατά λάθος στα Κατεχόμενα – Έφυγε τρέχοντας στις Βάσεις

Αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Στροβιλιών στην Κύπρο η περιπέτεια ενός 32χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος φέρεται να πέρασε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου. Ο 32χρονος, κάτοικος επαρχίας Λευκωσίας, οδηγούσε στον δρόμο Λάρνακας – Αμμοχώστου, όταν σε κάποιο σημείο μπήκε σε χωματόδρομο. Όπως κατέθεσε αργότερα, σταμάτησε για λίγα λεπτά και βγήκε από το όχημά του, χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε πλησιάσει επικίνδυνα την «νεκρή ζώνη».

Λίγη ώρα αργότερα, όπως αναφέρει το sigmalive.com, αντιλήφθηκε φώτα να κατευθύνονται προς το μέρος του και συνειδητοποίησε ότι είχε ήδη εισέλθει εν αγνοία του στο έδαφος των κατεχομένων. Όταν κατάλαβε πως τα φώτα προέρχονταν από τουρκικό φυλάκιο, πανικοβλήθηκε και έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, καταλήγοντας στο έδαφος των Βάσεων, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι το όχημα περικυκλώθηκε από Τούρκους στρατιώτες. Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ενώ ενημερώθηκαν και οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσω των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστραφεί το αυτοκίνητο στον ιδιοκτήτη του.