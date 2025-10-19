Σταύρος Δημοσθένους: Ακόμη δύο εντάλματα σύλληψης για τη μαφιόζικη εκτέλεση

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους

Σταύρος Δημοσθένους: Ακόμη δύο εντάλματα σύλληψης για τη μαφιόζικη εκτέλεση
Μετά τη σύλληψη και κράτηση του Ελληνοκύπριου πρώην ποδοσφαιριστή, 44 ετών, ο οποίος πάντως αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση της δολοφονίας του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοσθένους, η Κυπριακή Αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη άλλων δύο προσώπων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση δύο ακόμη ενταλμάτων σύλληψης εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.

Υπάρχει μαρτυρία εις βάρος των δύο προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο που διέφυγαν οι δράστες της μαφιόζικης εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής αρνείται τα πάντα

Υπό οκταήμερη κράτηση τελεί ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία ως ύποπτος.

Σήμερα (19/10), οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φέροντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Όπως ανέφερε ο βοηθός υπεύθυνος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, Ηλίας Κρέουζος, ο άνδρας είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για διάπραξη φόνου, φόνου εκ προμελέτης, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και εμπρησμό και κλοπή αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το μαύρο σκούτερ δεν δηλώθηκε ως κλοπιμαίο, φαίνεται όμως ότι ήταν ακινητοποιημένο από την 31η Ιανουαρίου 2025.

Ο ύποπτος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Στο δικαστήριο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι το θύμα παρακολουθείτο από τους φερόμενους δολοφόνους του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Κρέουζος, οι ανακριτές εξασφάλισαν κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, στα οποία εμφανίζεται το βαν αυτοκίνητο με το οποίο έφτασαν οι δράστες στον τόπο του εγκλήματος, να περιφέρεται τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του Σταύρου Δημοσθένους.

Ο ανακριτής αιτήθηκε την έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για οκτώ ημέρες.

