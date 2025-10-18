Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα

Ο άνδρας που συνελήφθη, πρώην ποδοσφαιριστής, φαίνεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους ώστε να διαφύγουν

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα
ΚΥΠΡΟΣ
Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της μοτοσυκλέτας που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της δολοφονίας του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοσθένους, ώστε να διαφύγουν, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη.

Το σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος βρέθηκε το μεσημέρι (18/10) στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα· εκτιμάται ότι το χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν με το οποίο μετέβησαν στον τόπο του εγκλήματος.

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο πρώην ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το sigmalive.com, ο οποίος αύριο (19/10) θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν ο συλληφθείς είχε κάποια εμπλοκή στη μαφιόζικη εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους ή αν απλώς η μοτοσυκλέτα του βρέθηκε στην κατοχή των δραστών υπό άγνωστες συνθήκες, με το ενδεχόμενο της κλοπής να εξετάζεται επίσης από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

Το σίγουρο είναι πως επρόκειτο για επαγγελματικό «συμβόλαιο θανάτου» με χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Οι δράστες ήξεραν τι έκαναν, ήταν μελετημένοι, επαγγελματίες, αποφασισμένοι.

Τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα, ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος ανέλαβε σήμερα (18/10) τη διαδικασία της νεκροτομής, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Παράλληλα, μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν και σήμερα εξετάσεις στο πολυτελές αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Το χρονικό της δολοφονίας

Περίπου στις 09:30 της Παρασκευής, ο Σταύρος Δημοσθένους δέχτηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας.

Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να σταματήσει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αμέσως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο την 4η Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει στο νοσοκομείο τον πατέρα του. Καθώς κινείτο στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Ο νεαρός σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ο Δημοσθένους ήταν ήδη νεκρός.

