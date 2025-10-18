Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

Χωρίς σαφή κατεύθυνση παραμένουν, μέχρι στιγμής, οι έρευνες για τα κίνητρα πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μπροστά στα μάτια του 18χρονου γιου του και σε απόσταση αναπνοής από την οικία του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας, στην Κύπρο.

Πρόκειται για επαγγελματικό «συμβόλαιο θανάτου» με χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Οι δράστες ήξεραν τι έκαναν, ήταν μελετημένοι, επαγγελματίες, αποφασισμένοι.

Τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα, ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος ανέλαβε σήμερα (18/10) τη διαδικασία της νεκροτομής, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Παράλληλα, μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν και σήμερα εξετάσεις στο πολυτελές αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Βρέθηκε μοτοσυκλέτα που φαίνεται να συνδέεται με το έγκλημα

Πρόκειται για σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Το μεγάλο «στοίχημα» για την Αστυνομία είναι η ταυτοποίηση όχι μόνο των εκτελεστών, αλλά και εκείνων που έδωσαν την εντολή για τη μαφιόζικη εκτέλεση.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του

Περίπου στις 09:30 της Παρασκευής, ο Σταύρος Δημοσθένους δέχτηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας.

Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να σταματήσει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αμέσως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο την 4η Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει στο νοσοκομείο τον πατέρα του. Καθώς κινείτο στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Ο νεαρός σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ο Δημοσθένους ήταν ήδη νεκρός.

