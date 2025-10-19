Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 44χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. Ο ίδιος υποστήριξε τους ανακριτές ότι «δεν έχει ιδέα» για την υπόθεση. Επιπλέον, ανέφερε για τη μοτοσικλέτα πως αυτή ήταν ακινητοποιημένη εδώ και μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει δηλωθεί ως κλοπιμαία. Ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί 8 ημέρες μετά από απόφαση του ανακριτή.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό μηχανοκινήτου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 από την Κοκκινοτριμιθιά, αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο και δεύτερο όχημα

Σύμφωνα με το philenews, στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί και δεύτερο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους μετά τη δολοφονία.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 16 καταθέσεις, ενώ έχουν διεξαχθεί πέντε έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση. Επιπλέον, αναμένεται να ληφθούν ακόμη 70 καταθέσεις, καθώς και να διενεργηθούν εξετάσεις που αφορούν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά το χρόνο διάπραξης του εγκλήματος.

Κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής αποκάλυψε πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο του εγκλήματος θεάθηκαν δύο πρόσωπα να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα, το ένα φορώντας κράνος και το άλλο καπέλο, το οποίο μάλιστα έπεσε στο οδόστρωμα κατά τη διαφυγή τους. Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να κρατούσε τσάντα στην πλάτη του, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επιπλέον, πως το λευκό βαν που εμπλέκεται στο φονικό χτύπημα, θεάθηκε να κάνει βόλτες το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή, πράγμα που αναδεικνύει πως το θύμα ήταν υπό παρακολούθηση και πως οι δράστες σχεδίαζαν την εκτέλεση.

Η Αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και κατασχέσει τη μοτοσικλέτα, η οποία ήταν κρυμμένη σε περιοχή της ανατολικής Λεμεσού, ενώ δύο κινητά τηλέφωνα του υπόπτου έχουν παραληφθεί και αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες, μετά την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους, εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν το βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανακριτών, ακολούθως διέφυγαν με σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία των ερευνών, καθώς η ανάλυση των τεκμηρίων και το ενδεχόμενο λήψης νέων συλλήψεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του

Ο χρόνος σταμάτησε γύρω στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν μπήκε μπροστά τους και ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να επιβραδύνει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Καθώς κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημά τους ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», ο 18χρονος σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν το θύμα έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον δύο σφαίρες στο κεφάλι.

