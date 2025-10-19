Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

Ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί 8 ημέρες μετά από απόφαση του ανακριτή

Newsbomb

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 44χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. Ο ίδιος υποστήριξε τους ανακριτές ότι «δεν έχει ιδέα» για την υπόθεση. Επιπλέον, ανέφερε για τη μοτοσικλέτα πως αυτή ήταν ακινητοποιημένη εδώ και μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει δηλωθεί ως κλοπιμαία. Ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί 8 ημέρες μετά από απόφαση του ανακριτή.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό μηχανοκινήτου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 από την Κοκκινοτριμιθιά, αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο και δεύτερο όχημα

Σύμφωνα με το philenews, στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί και δεύτερο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους μετά τη δολοφονία.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 16 καταθέσεις, ενώ έχουν διεξαχθεί πέντε έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση. Επιπλέον, αναμένεται να ληφθούν ακόμη 70 καταθέσεις, καθώς και να διενεργηθούν εξετάσεις που αφορούν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά το χρόνο διάπραξης του εγκλήματος.

Κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής αποκάλυψε πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο του εγκλήματος θεάθηκαν δύο πρόσωπα να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα, το ένα φορώντας κράνος και το άλλο καπέλο, το οποίο μάλιστα έπεσε στο οδόστρωμα κατά τη διαφυγή τους. Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να κρατούσε τσάντα στην πλάτη του, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επιπλέον, πως το λευκό βαν που εμπλέκεται στο φονικό χτύπημα, θεάθηκε να κάνει βόλτες το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή, πράγμα που αναδεικνύει πως το θύμα ήταν υπό παρακολούθηση και πως οι δράστες σχεδίαζαν την εκτέλεση.

Η Αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και κατασχέσει τη μοτοσικλέτα, η οποία ήταν κρυμμένη σε περιοχή της ανατολικής Λεμεσού, ενώ δύο κινητά τηλέφωνα του υπόπτου έχουν παραληφθεί και αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες, μετά την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους, εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν το βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανακριτών, ακολούθως διέφυγαν με σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία των ερευνών, καθώς η ανάλυση των τεκμηρίων και το ενδεχόμενο λήψης νέων συλλήψεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του

Ο χρόνος σταμάτησε γύρω στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν μπήκε μπροστά τους και ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να επιβραδύνει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Καθώς κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημά τους ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», ο 18χρονος σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν το θύμα έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:59ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Κροκόδειλος κάνει «βουτιές» σε πισίνα 5άστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία όχι ο στρατός του Ισραήλ»

13:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 - Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ονόμασε τον πόλεμο της Γάζας σε «Πόλεμο της Αναγέννησης» – Αποχώρησε από το υπουργικό μετά το επεισόδιο στη Ράφα

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία - Βίντεο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Εκλάπησαν κοσμήματα του Ναπολέοντα - Διέφυγαν οι δράστες

12:47WHAT THE FACT

Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες - Τι δείχνει νέα μελέτη για τον καθοριστικό ρόλο των χρωμοσωμάτων

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κουκουλοφόροι βανδάλισαν τράπεζες και μεσιτικό γραφείο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Η ώρα και το κανάλι

12:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «τρολ» απάντηση στο «No Kings» με βίντεο AI - Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Εκλάπησαν κοσμήματα του Ναπολέοντα - Διέφυγαν οι δράστες

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Κροκόδειλος κάνει «βουτιές» σε πισίνα 5άστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:47WHAT THE FACT

Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες - Τι δείχνει νέα μελέτη για τον καθοριστικό ρόλο των χρωμοσωμάτων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ