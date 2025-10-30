Σταύρος Δημοσθένους: Δύο ξαδέλφια συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

Η σύλληψη των καταζητούμενων στη Θεσσαλονίκη, για την εκτέλεση του επιχειρηματία στην Κύπρο, έγινε κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων

Σταύρος Δημοσθένους: Δύο ξαδέλφια συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία
ΚΥΠΡΟΣ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ μέσα στο πολυτελές όχημά του, μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του, στη Λεμεσό, τη 17η Οκτωβρίου.

Οι δύο καταζητούμενοι που συνελήφθησαν σήμερα (30/10) είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, ηλικίας 28 ετών και πρόκειται για δεύτερα ξαδέλφια.

Οι δύο άνδρες θεωρούνται πρόσωπα – «κλειδιά» στην υπόθεση, σύμφωνα με το philenews.com. Σήμερα το πρωί, μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησαν στη σύλληψη δύο καταζητούμενων προσώπων στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί εις βάρος τους.

Η Αστυνομία της Κύπρου, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες προς την Ελληνική Αστυνομία για την άψογη συνεργασία και την αποφασιστικότητα με την οποία κινήθηκαν οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

Οι ανακριτές εκτιμούν ότι η σύλληψη των δύο καταζητούμενων ενδέχεται να ξεκλειδώσει κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα ρίξουν «φως» στα κίνητρα και τις συνθήκες της εν ψυχρώ δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

Όλα δείχνουν επαγγελματικό «συμβόλαιο θανάτου» με χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Οι δράστες ήξεραν τι έκαναν, ήταν μελετημένοι, επαγγελματίες, αποφασισμένοι.

Τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα, ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος ανέλαβε τη διαδικασία της νεκροτομής.

Το χρονικό της δολοφονίας

Περίπου στις 09:30 της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Δημοσθένους δέχτηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας.

Το όχημα οδηγούσε ο 18άχρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να σταματήσει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αμέσως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει στο νοσοκομείο τον πατέρα του. Καθώς κινείτο στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Ο νεαρός σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ο Δημοσθένους ήταν ήδη νεκρός.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν γνωστή προσωπικότητα της Λεμεσού, καθώς δραστηριοποιείτο επιχειρηματικά στην περιοχή, ενώ, είχε εμπλακεί και με τα ποδοσφαιρικά, αναλαμβάνοντας το 2015 ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού, απ' όπου αποχώρησε 5 χρόνια αργότερα.

Λίγο καιρό μετά, επέστρεψε στα ποδοσφαιρικά και ανέλαβε την προεδρία της Καρμιώτισσας. Το 2021, έδωσε τη σκυτάλη στον Λευκορώσο Ντιμίτρι Πούνιν, αλλά επέστρεψε τον Νοέμβριο του 2023.

Τον Μάιο του 2025, είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την προεδρία, λόγω σκέψης να διεκδικήσει την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τελικά δεν το έκανε.

Ακόμη, το θύμα διατηρούσε επιχείρηση που εμπορεύεται πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη Λεμεσό.

Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη, από την οποία απέκτησε ένα εγγόνι.

