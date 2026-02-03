Κύπρος: Έκρηξη σε εστιατόριο της Λευκωσίας - Εκκενώθηκε πολυκατοικία (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (03/02) στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία της Κύπρου, εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σε εστιατόριο της Λευκωσίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τις 03:00 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστιάσης στη γωνία των οδών Εζεκία Παπαιωάννου και Χύτρων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη, η οποία ακολουθήθηκε από πυρκαγιά, πιθανόν να προκλήθηκε λόγω διαρροής υγραερίου.

Το εστιατόριο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον μαγειρικό εξοπλισμό και τον χώρο εστίασης του καταστήματος. Από τη θερμότητα και τον καπνό υπέστησαν ζημιές και οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου (βαφή και εξωτερική επένδυση).

πυρκαγιά το κατάστημα με όλο τον μαγειρικό εξοπλισμό και τον χώρο εστίασης του υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Ζημιές από την θερμότητα και τον καπνό υπήρξαν και στην εξωτερική βαφή του κτιρίου του πενταόροφου κτιρίου. Έγινε προληπτική εκκένωση των ενοίκων της πολυκατοικίας από το➡️ — Andreas Kettis (@akettis) February 3, 2026

Σημειώνεται ότι ζημιές προκλήθηκαν και στην πολυκατοικία που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο. Τα διαμερίσματα εκκενώθηκαν άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Διαβάστε επίσης