Κύπρος: Σχεδόν 14 κιλά εκρηκτικού υλικού χάθηκαν από πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς

Συναγερμός σήμανε στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, έπειτα από την εξαφάνιση ποσότητας περίπου 13,6 κιλών (30 λίβρες) εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού, στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με το philenews.com, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και έχουν ξεκινήσει ανακρίσεις. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς μετέβη στο σημείο, όπου παρακολουθεί από κοντά τις έρευνες και τις διαδικασίες διερεύνησης. Για το περιστατικό είναι ενήμερη και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα, είτε το εκρηκτικό υλικό να έχει πράγματι κλαπεί, είτε να έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης ταυτόχρονα με άλλα εκρηκτικά υλικά και η έκρηξη τους να μην έγινε αντιληπτή.

Μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη αναβλήθηκε σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Η θέση του κυπριακού υπουργείου Άμυνας

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, ο οποίος διευκρίνισε ότι πρόκειται για 13,6 κιλά εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ.

«Το περιστατικό συνέβη χθες κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στο πεδίο βολής Καλού Χωριού και διαφαίνεται ότι μετά που δεν έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη και αφού τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι εκπαιδευόμενοι πλησίασαν τον χώρο του σημείου που ήταν τοποθετημένα, δεν βρήκαν εκεί τους δύο αυτούς μηχανισμούς, που είναι δύο μηχανισμοί των 15 λιβρών (13,6 κιλά) και όχι περισσότερα, χωρίς να σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε το περιστατικό».

Πρόσθεσε επίσης ότι ειδοποιήθηκε άμεσα η ιεραρχία του ΓΕΕΦ και του σχηματισμού, ο υπουργός Άμυνας αλλά και ο τοπικός Αστυνομικός Σταθμός. «Η περιοχή ασφαλίστηκε και οι έρευνες ξεκίνησαν από χθες».

Όσον αφορά τα σενάρια για το τι απέγιναν τα εκρηκτικά, ο κ. Πιερή είπε ότι επειδή είχε και άλλες εκρήξεις εξετάζεται το να έγινε η έκρηξη τους και να μην μπόρεσε να γίνει αντιληπτή, δηλαδή να έγιναν ταυτόχρονα δύο εκρήξεις.

«Προσπαθούν να δουν τον χώρο, αν υπάρχουν υπολείμματα ή εστίες που να υποδεικνύουν ότι έγινε η έκρηξη». Ερωτηθείς για το πως διαπιστώθηκε ότι λείπουν αυτά τα 13,6 κιλά, ο κ. Πιερή απάντησε ότι «οι εκπαιδευόμενοι πυροδότησαν, δεν λειτούργησε ο μηχανισμός, έστειλαν drone για να δουν ότι όντως εκεί δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά την έκρηξη, ανέμεναν το πρωτόκολλο ασφαλείας που λέει μια ώρα, και αργότερα επισκέφθηκαν το σημείο της έκρηξης και δεν βρήκαν εκεί τα εκρηκτικά, οπόταν προέκυψε η ανησυχία».

