Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στην Κύπρο, καθώς ένα 4χρονο κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή από Γρίπη Α σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «το κοριτσάκι 4 ετών μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο στη ΜΕΘ Παίδων, όπου και κατέληξε σήμερα. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια της γρίπης Α».

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, από τον περασμένο Δεκέμβριο έως σήμερα, λόγω της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμη 13 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.