Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο - Αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο

Συναγερμός στην περιοχή της Γερμασόγειας

Δημήτρης Δρίζος

ΚΥΠΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατέρρευσε τμήμα διώροφης πολυκατοικίας στη Λεμεσό, στην περιοχή της Γερμασόγειας.
  • Ένα άτομο έχει εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του.
  • Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
  • Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερα πρόσωπα εντός του κτιρίου.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Λεμεσό της Κύπρου, στην περιοχή της Γερμασόγειας, καθώς τμήμα διώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του philenews.cy, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών. Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν άτομα εντός του κτιρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός ατόμου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
