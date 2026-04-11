Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην Κύπρο.

«Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό συμβάν στην Κύπρο», λέει συγκλονισμένος ο δημαρχεύων Αμαθούντας

Δεν είχε αίσιο τέλος η προσπάθεια απεγκλωβισμού από τις κυπριακές Αρχές στην περιοχή της Γερμασόγειας, καθώς ανασύρθηκε και δεύτερο άτομο νεκρό έπειτα από την κατάρρευση της διώροφης πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Philenews.com.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν 8 με 10 διαμερίσματα και κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Συγκλονίζει μαρτυρία γείτονα: «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μιλώντας στο philenews.cοm, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που αντίκρισε. Ο άνδρας ήταν ο πρώτος που κάλεσε Αστυνομία και Πυροσβεστική για βοήθεια.

Όπως ανέφερε, καθόταν μαζί με άλλα πρόσωπα στην αυλή, όταν άκουσαν έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει», ανέφερε αρχικά τονίζοντας στη συνέχεια ότι μετά την πτώση τμήματος του κτηρίου άρχισαν να βγαίνουν άνθρωποι τρέχοντας από μέσα. «Φώναζαν, ήταν άνθρωποι τραυματισμένοι. Οι πλείστοι που διέμεναν μέσα ήταν αλλοδαποί», πρόσθεσε στη συνέχεια ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έπεσε το μισό κτήριο. Σήκωσε πολλή σκόνη, άκουγες μέσα ανθρώπους τραυματίες να φωνάζουν βοήθεια. Πήγαμε κοντά, τρέξαμε να βοηθήσουμε. Βγάλαμε ανθρώπους έξω. Άλλος φώναζε από το πλευρό. Πήγε ο κουμπάρος μου και τον έβλεπε, του είπε να ησυχάσει. Υπήρχε άλλο άτομο που κρεμόταν από το παράθυρο, πάνω σε ένα κομμάτι που είχε απομείνει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί», συνέχισε συγκλονισμένος ο γείτονας.

Οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, τονίζουν την άμεση δράση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Όπως λένε, χρειάστηκαν μόλις πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουν στο σημείο, ενώ όταν πήγαν εκεί μπήκαν αμέσως στα συντρίμμια, σήκωσαν πέτρες, είδαν τραυματίες, τους ηρέμισαν και τους βοήθησαν να βγουν έξω.

