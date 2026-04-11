Κατάρρευση πολυκατοικίας: Συγκλονίζει μαρτυρία γείτονα- «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει»

  • Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε στη Γερμασόγεια της Λεμεσού, προκατας μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.
  • Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται για τον απεγκλωβισμό ενός ακόμη ατόμου.
  • Η πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη από τους ίδιους τους ενοίκους πριν την κατάρρευση.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την πτώση τμήματος του κτηρίου και την ύπαρξη τραυματισμένων, κυρίως αλλοδαπών, που ζητούσαν βοήθεια.
  • Αστυνομία και Πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν σε βοήθεια και απεγκλωβισμούς από τα συντρίμμια.
Μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό της Κύπρου, στην περιοχή της Γερμασόγειας, από την κατάρρευση πολυκατοικίας .

Οι Αρχές εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο την ώρα που η εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή αναφέρει σε ανάρτησή του ότι απεγκλωβίστηκαν δύο πρόσωπα με την επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη για τον απεγκλωβισμό ενός ακόμη ατόμου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Συγκλονίζει η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μιλώντας στο philenews.com, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που αντίκρισε. Ο άνδρας ήταν ο πρώτος που κάλεσε Αστυνομία και Πυροσβεστική για βοήθεια.

Όπως ανέφερε, καθόταν μαζί με άλλα πρόσωπα στην αυλή, όταν άκουσαν έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει», ανέφερε αρχικά τονίζοντας στη συνέχεια ότι μετά την πτώση τμήματος του κτηρίου άρχισαν να βγαίνουν άνθρωποι τρέχοντας από μέσα. «Φώναζαν, ήταν άνθρωποι τραυματισμένοι. Οι πλείστοι που διέμεναν μέσα ήταν αλλοδαποί», πρόσθεσε στη συνέχεια ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έπεσε το μισό κτήριο. Σήκωσε πολλή σκόνη, άκουγες μέσα ανθρώπους τραυματίες να φωνάζουν βοήθεια. Πήγαμε κοντά, τρέξαμε να βοηθήσουμε. Βγάλαμε ανθρώπους έξω. Άλλος φώναζε από το πλευρό. Πήγε ο κουμπάρος μου και τον έβλεπε, του είπε να ησυχάσει. Υπήρχε άλλο άτομο που κρεμόταν από το παράθυρο, πάνω σε ένα κομμάτι που είχε απομείνει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί», συνέχισε συγκλονισμένος ο γείτονας.

Οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, τονίζουν την άμεση δράση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Όπως λένε, χρειάστηκαν μόλις πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουν στο σημείο, ενώ όταν πήγαν εκεί μπήκαν αμέσως στα συντρίμμια, σήκωσαν πέτρες, είδαν τραυματίες, τους ηρέμισαν και τους βοήθησαν να βγουν έξω.

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Ανάσταση και Κυριακή Πάσχα: Πώς επανερχόμαστε με ασφάλεια μετά τη νηστεία

18:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16: Τρομερή η Εθνική κυριάρχησε των Μαγυάρων!

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επανέναρξη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Οι αντιπροσωπείες μιλούν απευθείας

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Λοβέρδος: Το Άγιο Φως αποτελεί θρησκευτικό σύμβολο και μήνυμα συμφιλίωσης

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

18:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Λεβερκούζεν και Λειψία πέτυχαν μεγάλα «διπλά» στη μάχη για το Champions League

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που προκάλεσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νεαρός διαρρήκτης άρπαξε λίρες και κοσμήματα, αφού ξυλοκόπησε 66χρονο

18:17ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη (14/4) δικάζεται η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κύπρο: Συγκλονίζει μαρτυρία γείτονα - «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει» - Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: Δύο συλλήψεις για κροτίδες και όπλα

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην έδρα της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήγαν να κάψουν τον Ιούδα και έκαψαν το σχολείο τους

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη Ανάσταση στα 2.200 μέτρα - Μαγικές εικόνες από το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

18:17ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επανέναρξη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Οι αντιπροσωπείες μιλούν απευθείας

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: «Ξεκινάμε την εκκαθάριση»

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ