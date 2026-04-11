Κατάρρευση πολυκατοικίας: Συγκλονίζει μαρτυρία γείτονα- «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει»

Snapshot Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε στη Γερμασόγεια της Λεμεσού, προκατας μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται για τον απεγκλωβισμό ενός ακόμη ατόμου.

Η πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη από τους ίδιους τους ενοίκους πριν την κατάρρευση.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την πτώση τμήματος του κτηρίου και την ύπαρξη τραυματισμένων, κυρίως αλλοδαπών, που ζητούσαν βοήθεια.

Αστυνομία και Πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν σε βοήθεια και απεγκλωβισμούς από τα συντρίμμια. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό της Κύπρου, στην περιοχή της Γερμασόγειας, από την κατάρρευση πολυκατοικίας .

Οι Αρχές εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο την ώρα που η εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή αναφέρει σε ανάρτησή του ότι απεγκλωβίστηκαν δύο πρόσωπα με την επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη για τον απεγκλωβισμό ενός ακόμη ατόμου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Συγκλονίζει η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μιλώντας στο philenews.com, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που αντίκρισε. Ο άνδρας ήταν ο πρώτος που κάλεσε Αστυνομία και Πυροσβεστική για βοήθεια.

Όπως ανέφερε, καθόταν μαζί με άλλα πρόσωπα στην αυλή, όταν άκουσαν έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει», ανέφερε αρχικά τονίζοντας στη συνέχεια ότι μετά την πτώση τμήματος του κτηρίου άρχισαν να βγαίνουν άνθρωποι τρέχοντας από μέσα. «Φώναζαν, ήταν άνθρωποι τραυματισμένοι. Οι πλείστοι που διέμεναν μέσα ήταν αλλοδαποί», πρόσθεσε στη συνέχεια ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έπεσε το μισό κτήριο. Σήκωσε πολλή σκόνη, άκουγες μέσα ανθρώπους τραυματίες να φωνάζουν βοήθεια. Πήγαμε κοντά, τρέξαμε να βοηθήσουμε. Βγάλαμε ανθρώπους έξω. Άλλος φώναζε από το πλευρό. Πήγε ο κουμπάρος μου και τον έβλεπε, του είπε να ησυχάσει. Υπήρχε άλλο άτομο που κρεμόταν από το παράθυρο, πάνω σε ένα κομμάτι που είχε απομείνει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί», συνέχισε συγκλονισμένος ο γείτονας.

Οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, τονίζουν την άμεση δράση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Όπως λένε, χρειάστηκαν μόλις πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουν στο σημείο, ενώ όταν πήγαν εκεί μπήκαν αμέσως στα συντρίμμια, σήκωσαν πέτρες, είδαν τραυματίες, τους ηρέμισαν και τους βοήθησαν να βγουν έξω.

