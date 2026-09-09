Ποιος αγχώνει την Ντόρα μην κάνει ο Κυριάκος το λάθος του Μερτς

Newsroom

Ποιος αγχώνει την Ντόρα μην κάνει ο Κυριάκος το λάθος του Μερτς
ΜΑΝΤΕΙΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πολιτικά η περίοδος ΔΕΘ με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα να κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έπιασε την πάσα της ΔΕΘ για να προβάλει τις θέσεις του κόμματός του σε ό,τι αφορά την οικονομία, ενώ σήμερα θα πάρει assist με τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις επί παντός επιστητού. Το Σάββατο έρχεται η σειρά του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ την Κυριακή το πρωί θ’ απαντήσει κι αυτός, ο τελευταίος αρχηγός της φετινής ΔΕΘ, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, πάλι επί παντός. Κι όμως στην γαλάζια πολυκατοικία, επί τους παρόντος, το θέμα δεν είναι ούτε ο Αλέξης ούτε ο Ανδρουλάκης αλλά ο αόρατος και πανταχού παρών Σαμαράς. Η Ντόρα αγωνιά και είναι αγχωμένη. «Εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος του Μερτς» είπε σε δύο απανωτές δημόσιες εμφανίσεις (βράδυ Τρίτης στο Action24), χθες το πρωί στον Παύλο Τσίμα (Mega radio).

Το λάθος του Μερτς

Ποιο είναι το λάθος του Γερμανού Καγκελάριου; Το εξηγεί η ψηλή. «Η ΝΔ δεν θα κάνει το λάθος του Μερτς. Τι έκανε; Βγήκε με ακραία φρασεολογία. Πηγαίνοντας πιο δεξιά, ο κόσμος του ‘κανε την χάρη και ψήφισε το original. Το ίδιο και έγινε και στην Αγγλία με τον Φάραντζ».

Στην παρατήρηση αν εννοεί το ζήτημα με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι η ΝΔ το έγραφε στο προεκλογικό της πρόγραμμα το 2023. «Αλλά κανένας δεν κοιτάζει τα προγράμματα».

Αληθές αλλά μισό. Αυτό που δεν είπε η Ντόρα ήταν ότι ο γάμος των ομόφυλων μπορεί να υπήρχε κάπου κρυμμένος στο πρόγραμμα της ΝΔ, αλλά κανένας δεν τον έβγαλε στο φως πριν τις κάλπες του ’23. Αντιθέτως κυριάρχησε στην δημόσια σφαίρα, μετά το καλοκαίρι κι αφού οι πολίτες απομακρύνθηκαν από τις κάλπες, και μέχρι την ψήφισή του στην Βουλή τον χειμώνα. Αυτό το ξέχασε η Ντόρα, αλλά όπως φαίνεται το θυμούνται μάλλον αρκετοί από τους ψηφοφόρους. Η πρόβλεψή της είναι ότι του Σαμαρά θα του γυρίσει μπούμερανγκ η επίθεση στη ΝΔ.

Απολύσεις

Φυσικά στην Γερμανία του Μερτς, τα θέματα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό και το κλείσιμο της στρόφιγγας του φθηνού φυσικού αερίου που έρχεται απ’ τη Ρωσία. Είναι και η κατάπτωση της βαριάς βιομηχανίας και των εξαγωγών, απόρροια και του ακριβού ρεύματος, αλλά και της υστέρησης σε καινοτομία σε σύγκριση με Κίνα. Ο πίνακας των απολύσεων είναι σοκαριστικός. Πέρα από την VW που θα απολύσει περίπου 35 χιλιάδες έχουν ανακοινωθεί και οι εξής απολύσεις:

Bahn : 30 χιλιάδες Bosch: 22 χιλιάδες μέχρι το 2030ZF : 14000 μέχρι το 2028Thyssenkrupp: 11000Continental: 3000Mercedes: 5500 Audi : 7000Daimler: 5000Siemens: 5000Schaeffler: 2800 μεχρι 2027Lufthansa: 4000 μέχρι 2027

Ο δρόμος του κυπριακού αερίου

Η απληστία του Πούτιν στην Ουκρανία άλλαξε μια για πάντα τα ενεργειακά δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο οι γερμανικές βιομηχανίες που καταρρέουν. Το πανάκριβο ρεύμα γονατίζει όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Η εξαγωγή φθηνού ρεύματος από αιγυπτιακά φωτοβολταϊκά και το κυπριακό φυσικό αέριο, θα προσφέρουν ανακούφιση στους ευρωπαίους νοικοκυραίους. Τα δύο αυτά ζητήματα κυριάρχησαν στην τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου

image0-3.jpeg

με τον Κυριάκο να τα εξηγεί απλά και καθαρά.

«Επανεπιβεβαιώσαμε, κ. πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή «γέφυρα» μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης».

image1-3.jpeg

«Και είναι πολύ σημαντικές, επίσης, οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει, τελικά, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ανάγκες χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη».

Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει Παρίσι για την Σύνοδο του Διαστήματος.

Συσκέψεις

Στο πασοκικό σύμπαν, ο Ανδρουλάκης μάζεψε χθες τους κορυφαίους (πλην Σαχινίδη) για τα οικονομικά, παίζοντας όψιμα το παιχνίδι του καλού Προέδρου που όλους τους ακούει. Στο τραπέζι βρέθηκαν Μιλένα, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κουκουλόπουλος και Νικητιάδης. Έχει όμως ήδη ανακοινώσει 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, ενώ το τι ακριβώς θα πει θα του ακούσουν όλοι μαζί το Σάββατο βράδυ. Ανάμεσα στους όλους μαζί,

androulakis-ii-iiiiiiiiii.webp

θα είναι και οι τελευταίες μεταγραφές από το πανέρι του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου της Καστοριάς και Λ. Αβραμάκης Σέρρες.

Σας φιλώ

Η Πυθία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε ένα Toyota Hilux να αψηφά τη βαρύτητα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 9 ημέρες στο απόλυτο σκοτάδι: Η συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης δύο εργατών σε πλημμυρισμένη σήραγγα

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι βιάζονται να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα μετά τα μέτρα της ΔΕΘ – Πώς επηρεάζεται η αγορά ακινήτων

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιά στις τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη

07:44NEWSBOMB

Η πιο viral οπαδός αποκαλύπτει τα τρελά μηνύματα των θαυμαστών της - «Χρεοκοπούν» για χάρη της

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Πάει, σταμάτησε η ζωή μας» – Ραγίζουν καρδιές οι συγγενείς των δύο αδικοχαμένων πιλότων

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Οι σεισμοί στο Αγρίνιο εκδηλώθηκαν στο ρήγμα του Οζέρου - Δεν αποκλείονται νέες δονήσεις

07:34ΜΑΝΤΕΙΟ

Ποιος αγχώνει την Ντόρα μην κάνει ο Κυριάκος το λάθος του Μερτς, η Ουκρανία φέρνει εγγύτερα στην ΕΕ την  Αίγυπτο

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Τι κάνει ένα smoothie με μούρα, αβοκάντο και σπανάκι για την αρτηριακή σας πίεση

07:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Έτσι θα λειτουργήσουν φέτος τα δημοτικά σχολεία – Τι ισχύει με το ολοήμερο

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Σήμερα η συνέντευξη Τύπου - Αξιοπιστία, μεσαία τάξη και σύγκριση προγραμμάτων στον πυρήνα

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο - Τι συμβαίνει όταν το παίρνουμε όλο μαζί

07:24ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Τι γνώριζαν οι Αρχές για τον «τοξικό αέρα» - Ο Μαμντάνι δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

PISA 2025: Μετεξεταστέοι σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές στα Μαθηματικά - Δεν πιάνουν ούτε το βασικό επίπεδο - Οι επιδόσεις σε κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική της 54χρονης - 34 μαχαιριές στο σώμα της

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος επαφών Μητσοτάκη στο εξωτερικό - Η ηχηρή απάντηση στην Τουρκία

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα και Τελ Αβίβ σε τροχιά σύγκρουσης στη Συρία- Σε τι συμφωνούν ισραηλινοί και τούρκοι αναλυτές

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

05:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δημοπρασία από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο - Τι συμβαίνει όταν το παίρνουμε όλο μαζί

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του ESTOFEX για τη Ελλάδα - Δυσάρεστα νέα για τις βροχές

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (8/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,1 εκατ. ευρώ

23:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη - Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

PISA 2025: Μετεξεταστέοι σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές στα Μαθηματικά - Δεν πιάνουν ούτε το βασικό επίπεδο - Οι επιδόσεις σε κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική της 54χρονης - 34 μαχαιριές στο σώμα της

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα και Τελ Αβίβ σε τροχιά σύγκρουσης στη Συρία- Σε τι συμφωνούν ισραηλινοί και τούρκοι αναλυτές

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Τι γνώριζαν οι Αρχές για τον «τοξικό αέρα» - Ο Μαμντάνι δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

22:55LIFESTYLE

Η Μίνα Καραμήτρου αποκάλυψε γιατί αποχώρησε από το OPEN: «Το θέμα δεν ήταν επαγγελματικό»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νεκρός εντοπίστηκε στην Αθήνα ο οδηγός νταλίκας που είχε εξαφανιστεί

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ