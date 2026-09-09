Ποιος αγχώνει την Ντόρα μην κάνει ο Κυριάκος το λάθος του Μερτς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πολιτικά η περίοδος ΔΕΘ με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα να κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έπιασε την πάσα της ΔΕΘ για να προβάλει τις θέσεις του κόμματός του σε ό,τι αφορά την οικονομία, ενώ σήμερα θα πάρει assist με τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις επί παντός επιστητού. Το Σάββατο έρχεται η σειρά του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ την Κυριακή το πρωί θ’ απαντήσει κι αυτός, ο τελευταίος αρχηγός της φετινής ΔΕΘ, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, πάλι επί παντός. Κι όμως στην γαλάζια πολυκατοικία, επί τους παρόντος, το θέμα δεν είναι ούτε ο Αλέξης ούτε ο Ανδρουλάκης αλλά ο αόρατος και πανταχού παρών Σαμαράς. Η Ντόρα αγωνιά και είναι αγχωμένη. «Εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος του Μερτς» είπε σε δύο απανωτές δημόσιες εμφανίσεις (βράδυ Τρίτης στο Action24), χθες το πρωί στον Παύλο Τσίμα (Mega radio).

Το λάθος του Μερτς

Ποιο είναι το λάθος του Γερμανού Καγκελάριου; Το εξηγεί η ψηλή. «Η ΝΔ δεν θα κάνει το λάθος του Μερτς. Τι έκανε; Βγήκε με ακραία φρασεολογία. Πηγαίνοντας πιο δεξιά, ο κόσμος του ‘κανε την χάρη και ψήφισε το original. Το ίδιο και έγινε και στην Αγγλία με τον Φάραντζ».

Στην παρατήρηση αν εννοεί το ζήτημα με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι η ΝΔ το έγραφε στο προεκλογικό της πρόγραμμα το 2023. «Αλλά κανένας δεν κοιτάζει τα προγράμματα».

Αληθές αλλά μισό. Αυτό που δεν είπε η Ντόρα ήταν ότι ο γάμος των ομόφυλων μπορεί να υπήρχε κάπου κρυμμένος στο πρόγραμμα της ΝΔ, αλλά κανένας δεν τον έβγαλε στο φως πριν τις κάλπες του ’23. Αντιθέτως κυριάρχησε στην δημόσια σφαίρα, μετά το καλοκαίρι κι αφού οι πολίτες απομακρύνθηκαν από τις κάλπες, και μέχρι την ψήφισή του στην Βουλή τον χειμώνα. Αυτό το ξέχασε η Ντόρα, αλλά όπως φαίνεται το θυμούνται μάλλον αρκετοί από τους ψηφοφόρους. Η πρόβλεψή της είναι ότι του Σαμαρά θα του γυρίσει μπούμερανγκ η επίθεση στη ΝΔ.

Απολύσεις

Φυσικά στην Γερμανία του Μερτς, τα θέματα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό και το κλείσιμο της στρόφιγγας του φθηνού φυσικού αερίου που έρχεται απ’ τη Ρωσία. Είναι και η κατάπτωση της βαριάς βιομηχανίας και των εξαγωγών, απόρροια και του ακριβού ρεύματος, αλλά και της υστέρησης σε καινοτομία σε σύγκριση με Κίνα. Ο πίνακας των απολύσεων είναι σοκαριστικός. Πέρα από την VW που θα απολύσει περίπου 35 χιλιάδες έχουν ανακοινωθεί και οι εξής απολύσεις:

Bahn : 30 χιλιάδες Bosch: 22 χιλιάδες μέχρι το 2030ZF : 14000 μέχρι το 2028Thyssenkrupp: 11000Continental: 3000Mercedes: 5500 Audi : 7000Daimler: 5000Siemens: 5000Schaeffler: 2800 μεχρι 2027Lufthansa: 4000 μέχρι 2027

Ο δρόμος του κυπριακού αερίου

Η απληστία του Πούτιν στην Ουκρανία άλλαξε μια για πάντα τα ενεργειακά δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο οι γερμανικές βιομηχανίες που καταρρέουν. Το πανάκριβο ρεύμα γονατίζει όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Η εξαγωγή φθηνού ρεύματος από αιγυπτιακά φωτοβολταϊκά και το κυπριακό φυσικό αέριο, θα προσφέρουν ανακούφιση στους ευρωπαίους νοικοκυραίους. Τα δύο αυτά ζητήματα κυριάρχησαν στην τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου

με τον Κυριάκο να τα εξηγεί απλά και καθαρά.

«Επανεπιβεβαιώσαμε, κ. πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή «γέφυρα» μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης».

«Και είναι πολύ σημαντικές, επίσης, οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει, τελικά, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ανάγκες χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη».

Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει Παρίσι για την Σύνοδο του Διαστήματος.

Συσκέψεις

Στο πασοκικό σύμπαν, ο Ανδρουλάκης μάζεψε χθες τους κορυφαίους (πλην Σαχινίδη) για τα οικονομικά, παίζοντας όψιμα το παιχνίδι του καλού Προέδρου που όλους τους ακούει. Στο τραπέζι βρέθηκαν Μιλένα, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κουκουλόπουλος και Νικητιάδης. Έχει όμως ήδη ανακοινώσει 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, ενώ το τι ακριβώς θα πει θα του ακούσουν όλοι μαζί το Σάββατο βράδυ. Ανάμεσα στους όλους μαζί,

θα είναι και οι τελευταίες μεταγραφές από το πανέρι του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου της Καστοριάς και Λ. Αβραμάκης Σέρρες.

Σας φιλώ

Η Πυθία