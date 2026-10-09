Λίγο Ρούμπιο ακόμα, κοιτάς μέσα από το κράνος και φεύγει ο πύραυλος, το κουίζ της Νέας Δημοκρατίας

Ο Ρούμπιο και τα Ρουμπιάκια! Τελικά πολύ γλυκός τύπος αυτός ο κουβανός που έφυγε και άφησε πίσω του κι ένα δωράκι. Τις διαβεβαιώσεις μέσω συνέντευξης στην Καθημερινή, ότι δεν οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ να συμβεί επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Αποχαιρετώντας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, ανέβασε κι ένα μικρό βιντεάκι με Αθήνα

Τι αγοράσαμε

Ξαναγυρνώ στον γλυκύτατο Ρούμπιο από τον οποίο αγοράσαμε άλλα 4 δισ. διαφόρων όπλων και κατά την άποψη του Μαντείου καλώς κάναμε. Τα εξήγησε αναλυτικά τις προάλλες ο Τζέικ Σωτηριάδης, πρώην αξιωματικός πληροφοριών US Air Force

στον αέρα του Ert News, ενώ λίγο πριν βγει live, του έστειλε χαιρετισμούς ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Τι είπε ο Τζέικ: α) η συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα είναι σημαντική γιατί εκεί έχει και μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα, β) δεν υπάρχει πιο σημαντική βάση για τους αμερικανούς από την Σούδα, και γ) τα όπλα που ζητάει η Αθήνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται πύραυλοι AGM-158 JASSM-ER μεγάλου βεληνεκούς πύραυλοι Κρουζ, για πλήγματα ακριβείας σε στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος – «δεν θα μπουν ποτέ μέσα στους S400”), και AIM-260 JATM, νέας γενιάς με πολύ μεγάλη εμβέλεια πέραν του οπτικού ορίζοντα. «Βλέπω πρώτος, ρίχνω πρώτος» όπως είπε ο κ. Σωτηριάδης.

Την προσοχή μου τράβηξε κάτι άλλο όμως. Όταν μίλησε για κάτι νέους πυραύλους, τους οποίους σε κοντινές αερομαχίες, ο πιλότος ενεργοποιεί μέσα απ’ το κράνος του.

Πώς στο καλό γίνεται αυτό;

Πρόκειται για τους AIM-9X Sidewinder οι οποίοι έχουν την ικανότητα Off-Boresight (εγκλωβισμός υπό γωνία): Ο πιλότος δεν χρειάζεται να στρέψει ολόκληρο το ρύγχος του αεροπλάνου προς τον στόχο για να ρίξει. Χάρη στα εξελιγμένα σκοπευτικά συστήματα που είναι ενσωματωμένα στο κράνος του (JHMCS), αρκεί απλώς να κοιτάξει το εχθρικό αεροπλάνο, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται στα πλάγια, και να πυροδοτήσει τον πύραυλο. Ο εν λόγω πύραυλος έχει στο πίσω μέρος, ειδικά πτερύγια που κατευθύνουν τα αέρια της εξάτμισης. Αυτό του επιτρέπει να κάνει αδιανόητα κλειστές και απότομες στροφές αμέσως μόλις εκτοξευθεί, κυνηγώντας ακόμα και τους πιο ευέλικτους στόχους.

Τους έχουμε.

Όχι λευκές επιταγές

Τη νέα συμφωνία για αγορές εξοπλιστικών δεν είδαν όλοι με ενθουσιασμό. «Η επίσκεψη πήγε πολύ καλά για τον Ρούμπιο, το MAGA, και την Κίμπερλι. Αποκόμισε κι ένα πολύ μεγάλο τσεκ 4 δις στην άμυνα» επισήμανε ο Χάρης Τζήμητρας, διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα (Mega radio, Τσίμας).

«Για την Ελλάδα δεν είμαι σίγουρος ότι πήγε καλά. Δεν είδα να υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις. Όταν παρενοχλήθηκαν σκάφη μας στο παρελθόν, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Γαλλία έκαναν κάτι».

Στην δημοσιογραφική παρατήρηση ότι οι διατυπώσεις του συμβούλου, δεν μοιάζουν με τις κλασικές κομμάτων της αριστεράς, είχε ενδιαφέρον η απάντηση Τζήμητρα. «Πρέπει να έχουμε έναν συνδυασμό αρχών και ρεαλισμού επί του εδάφους» τόνισε. «Η Ελλάδα να μην είναι δεδομένη, να μην είμαστε κράτος-πελάτης, να μην δίνουμε λευκές επιταγές. Επίσης να μην είμαστε εγκλωβισμένοι σε σχήματα που δεν αποδίδουν, δυστυχώς ο κόσμος άλλαξε, το διεθνές δίκαιο πεθαίνει, οι θεσμοί έχουν αλλάξει, και πρέπει να δούμε πως θα διατηρήσουμε τις αρχές μας και θα επιβιώσουμε σ’ ένα τέτοιο σύστημα».

Πόλεμος

Αφήνω λίγο τις έξυπνες βόμβες στην άκρη, αλλά μένω στον πόλεμο. Η σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Άννας Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ, ο Δ. Κωνσταντόπουλος του ΠΑΣΟΚ καταρχήν θύμισε σε πολλούς ότι υπάρχει Τομέας Αυτό-οργάνωσης ΠΑΣΟΚ.

Δεύτερο εντυπωσίασε με την φρασεολογία του πρώην βουλευτή, καθώς ακούγεται να παροτρύνει τον δημοσιογράφο να μην καλεί στελέχη που …έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στην ΕΛΑΣ (η κ. Παπαδοπούλου). Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου η οποία καταθέτει μήνυση, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πήγε να την σπρώξει. Ολ’ αυτά συνέβησαν στο ART και δείχνουν αν μη τι άλλο, πως στην Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να μην έχουν κανένα πρόβλημα να περνούν βουλευτές του Συριζα, και του Κασελάκη απευθείας στα σαλόνια της πράσινης Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Θρασκιά, Παππάς, Αυλωνίτης, Αποστολάκης κλπ), αλλά δεν αντέχουν καθόλου να βλέπουν δικούς τους να πηγαίνουν σε ένα κόμμα (του Τσίπρα), που δεν έχει καν ακόμα μπει στη Βουλή.

Κουίζ *

Κι επειδή μπροστά μας απλώνεται σαββατοκύριακο, και χρόνος υπάρχει, καλώ τους μερακλήδες να εξασκηθούν στα νεοδημοκρατικά, με ερωτήσεις που ψάρεψα από το πάρτι των 42ων γενεθλίων της ΝΔ. Για να σας δω!

Σας φιλώ

Η Πυθία

*Οι γαλάζιες ερωτήσεις

1. Με πόσες ψήφους εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος της Βουλής ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τον Ιούλιο του 2019;α. 283β. 235γ. 250δ. 295

2. Πώς ονομαζόταν ο εκλογικός συνδυασμός με τον οποίο ο Νικήτας Κακλαμάνης εξελέγη Δήμαρχος Αθηναίων το 2006;α. Αθήνα μπροστάβ. Η Αθήνα αλλάζειγ. Αθήνα, Πόλη της Ζωής μαςδ. Αθήνα για όλους

3. Ποιος ήταν πρόεδρος του 6ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2004 μετά την επιστροφή της στην κυβέρνηση; α. Δημήτρης Σιούφας β. Ευάγγελος Μεϊμαράκης γ. Γιώργος Σουφλιάς δ. Μιλτιάδης Έβερτ

4. Ποιοι εξελέγησαν με τη στήριξη της ΝΔ στους δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αντίστοιχα, στις δημοτικές εκλογές του 1986; α. Μιλτιάδης Έβερτ – Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος – Στέλιος Λογοθέτης β. Δημήτρης Αβραμόπουλος – Σωτήρης Κούβελας – Ανδρέας Ανδριανόπουλος γ. Μιλτιάδης Έβερτ – Σωτήρης Κούβελας – Στέλιος Λογοθέτης δ. Μιλτιάδης Έβερτ – Σωτήρης Κούβελας – Ανδρέας Ανδριανόπουλος

5. Ποια ιστορική πολιτικός της ΝΔ είχε διατελέσει Υφυπουργός Εξωτερικών και εξελέγη βουλευτής Επικρατείας το 1990; α. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά β. Μαριέττα Γιαννάκου γ. Βιργινία Τσουδερού δ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

6. Ποια χρονιά διοργανώθηκε στην Αθήνα, σε συνεργασία με την ΟΝΝΕΔ, το 12ο Συνέδριο της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP);α. 2016β. 2018γ. 2020δ. 2022

7. Ποια φράση αναδείχθηκε ως στρατηγική επιδίωξη του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού στο 3ο Συνέδριο της ΝΔ, τον Απρίλιο του 1994; α. Η Ελλάδα μπροστά β. Κοινωνική αναγέννηση γ. Ειρηνική επανάσταση δ. Νέα Μεταπολίτευση

8. Ποια ημερομηνία υπέβαλε η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή την αίτηση για πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ; α. 4 Οκτωβρίου 1974 β. 28 Μαΐου 1979 γ. 1 Ιανουαρίου 1981 δ. 12 Ιουνίου 1975

9. Ποια χρονιά έγινε η Νέα Δημοκρατία πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP);α. 1979β. 1981γ. 1983δ. 1986

10. Ποιο ιστορικό στέλεχος διετέλεσε Υπουργός Συντονισμού και Προγραμματισμού στην πρώτη εκλεγμένη κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετά τη Μεταπολίτευση; α. Γεώργιος Ράλλης β. Παναγής Παπαληγούρας γ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης δ. Σταύρος Δήμας

11. Ποιο ιστορικό στέλεχος της ΝΔ συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον χώρο της Υγείας και υπήρξε βουλευτής Επικρατείας τη δεκαετία του 1970; α. Δημήτρης Μπίτσιος β. Παναγιώτης Λαμπρίας γ. Σπύρος Δοξιάδης δ. Αθανάσιος Τσαλδάρης

12. Σε ποιο θέατρο της Αθήνας έγινε στις 16 Οκτωβρίου 1974 η συγκέντρωση νεολαίων για την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης της ΝΔ, παραμονή της ίδρυσης της ΟΝΝΕΔ;α. Ρεξβ. Αλάμπραγ. Παλλάςδ. Ολύμπια

13. Ποιος ήταν ο τίτλος του περιοδικού του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», του οποίου τεύχη υπάρχουν στο επίσημο αρχείο του; α. Πολιτική Ανανέωση β. Δημοκρατική Πρωτοπορία γ. Φιλελεύθερη Έμφαση δ. Πολιτική Σκέψη

14. Ποιος ιστορικός παράγοντας της ΝΔ έγραψε το βιβλίο αναφοράς «Η Ιστορία της Νέας Δημοκρατίας»; α. Παναγιώτης Λαμπρίας β. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γ. Άγγελος Μπρατάκος δ. Γιάννης Τραγάκης

15. Σε ποιον χώρο παρουσιάστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2018 το έμβλημα της ΝΔ με τα επτά τρίγωνα; α. Μουσείο Μπενάκη β. Ζάππειο Μέγαρο γ. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δ. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

16. Ποια χρονιά διατύπωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρώτη φορά πρόταση για τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων;α. 1981β. 1984γ. 1987 δ. 1992

17. Ποια χρονιά συγκροτήθηκε η ενιαία ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με τη συγχώνευση των δύο φοιτητικών παρατάξεων; α. 1974β. 1975γ. 1976 δ. 1978

18. Σε ποια πόλη πραγματοποιήθηκε το 2ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, τον Φεβρουάριο του 1986, επί προεδρίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη; α. Αθήνα β. Πάτρα γ. Θεσσαλονίκη δ. Ιωάννινα

19. Ποιος αναδείχθηκε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ μετά το Α΄ Συνέδριό της, το 1987; α. Ευάγγελος Μεϊμαράκης β. Γιώργος Βουλγαράκης γ. Κωστής Χατζηδάκης δ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης

20. Με πόσες ψήφους εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Κωνσταντίνος Τσάτσος το 1975;α. 210β. 200γ. 220δ. 180

21. Ποια χρονιά ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»;α. 1989β. 1993γ. 1998δ. 2004

22. Ποιος από τους παρακάτω διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη; α. Γιώργος Σουφλιάς β. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γ. Σταύρος Ξαρχάκος δ. Μίκης Θεοδωράκης