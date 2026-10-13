Ξεχείλιζαν από λεπτότητα οι Πέρσες στον Μαραθώνα, καμία λεπτότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία

Φουλ επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από την Χαριλάου Τρικούπη 

Newsroom

Ξεχείλιζαν από λεπτότητα οι Πέρσες στον Μαραθώνα, καμία λεπτότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία
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Μασουλάω τα φύλλα μου για να ηρεμήσω και δεν θέλω να δω άνθρωπο. Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά και οι Πέρσες ακόμα προσπαθούν να πουν την ιστορία με τον δικό τους τρόπο. Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά, κι ακόμα να το πάρουν απόφαση πως έχασαν. Βγήκε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ,

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και είπε ότι "οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και η επιλογή αυτού του πλαισίου από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών πρέπει να θεωρηθούν μέρος της "δικαιολόγησης του μιλιταρισμού των ΗΠΑ". Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων, προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής, είναι επικίνδυνη, και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό".

Με μεγάλο θράσος το συνέχισε. "Θα ζητούσα από τους συμβούλους του κ. Ρούμπιο να του προσφέρουν ένα αντίτυπο του "Ντιβάν" (συλλογής ποιημάτων) του (Πέρση ποιητή) Χαφέζ, ώστε να μπορέσει να γνωρίσει τη λεπτότητα του ιρανικού πολιτισμού και της κουλτούρας".

Ποια λεπτότητα;

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Στον Μαραθώνα το 490 πχ με τον Δαρείο τον Α’; Στην Σαλαμίνα το 480 πχ με τον Ξέρξη και τον αγαπημένο μου Θεμιστοκλή που ευτυχώς κατάλαβε τι του είπα για τα ‘ξύλινα τείχη’;

Στις Πλαταιές το 479 πχ με τον Παυσανία; Στη Μύκαλη;

Στον πόλεμο δεν υπάρχει καμία λεπτότητα.

Επίθεση

Αυτός ο κανόνας δεν αλλάζει, όποιος κι αν είν’ ο πόλεμος. Καμία λεπτότητα δεν έχει ο πόλεμος που ξεκίνησε η Χαριλάου Τρικούπη εναντίον του Τσίπρα. «Έχει φανατίσει το ΠΑΣΟΚ σε γραμμή πόλωσης, γιατί έτσι ξέρει ότι θα διασωθεί ο ίδιος» ψιθύρισε στεναχωρημένος στρατιώτης του κινήματος, για το πως εξελίσσεται η κατάσταση στον χώρο. «Η γραμμή είναι φουλ επίθεση στον Τσίπρα και ταυτόχρονα κατηγορία ότι μας επιτίθεται. Γ..αι ο Τσίπρας. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας δεν μας έκανε τίποτε. Και τώρα έδωσε την τέλεια λαβή ο Καρτερός με το άρθρο του και η επίθεση αποκτά και περιεχόμενο». Οι πασοκικές εκτιμήσεις στελεχών που δεν βρίσκονται στον ηγετικό πυρήνα του κόμματος είναι πως ο κ. Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να αφήσει την καρέκλα, ακόμα κι αν το κόμμα έρθει τρίτο με ποσοστά ’23.

Η «γραμμή»

Την εκφράζει ο εκπρόσωπος Τύπου Τσουκαλάς.

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«Η ΕΛ.Α.Σ έχει επιλέξει αντίπαλο: κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λυπηρό. Δεν θα ακολουθήσουμε εμείς αυτόν τον δρόμο (…). Εμείς δεν αποπροσανατολιζόμαστε. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία (…) και, δυστυχώς πιστεύω θα κλιμακωθεί αυτό: Έχω την αίσθηση ότι όσο τα γκάλοπ χειροτερεύουν για το κόμμα ΕΛ.Α.Σ θα είναι πολύ πιο δυναμική και η κριτική στο ΠΑΣΟΚ εκ μέρους της ΕΛ.Α.Σ. Η ΕΛ.Α.Σ έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο» επισημαίνει (Ert News).

Η Χαριλάου Τρικούπη πιστεύει ότι το άρθρο Καρτερού γράφτηκε καθ’ υπαγόρευση Αλέξη.

Τους «σπάσανε»

Την ίδια στιγμή viral έχει γίνει η φράση που αποκάλυψε το Big Mouth «σπάσαμε τους δημοσκόπους με την γκρίνια μας, θα σπάσουμε και τους καναλάρχες». Το νόημα είναι πως μετά το πασοκικό μέτωπο κατά δημοσκοπικών εταιριών μετά την εκτόξευση της ΕΛΑΣ στην δεύτερη θέση, οι δημοσκόποι ‘μαζεύτηκαν’ και μείωσαν την ψαλίδα μεταξύ των κομμάτων μετά την ΔΕΘ. Το πασοκικό σύμπαν αναγνώρισε στην φράση νυν βουλευτή, ο οποίος θα κατέβει στις επόμενες εκλογές στην επαρχία. Σε ότι αφορά τους καναλάρχες, το πασοκικό buzz θέλει να ασκούνται πιέσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς προκειμένου να ‘γέρνουν’ κάπως. Τι ειν’ αλήθεια και τι ψέμα θα φανεί.

Αυτόνομος

Τον Καρτερό, ο οποίος ανήκει στον στενό κύκλο του Προέδρου της ΕΛΑΣ, υπερασπίστηκε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

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«Εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική. Οι συζητήσεις και οι πολύ οξείες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα, γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανέναν πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους. Η γραφίδα κάθε αυτόνομου δημοσιογράφου είναι ακριβώς αυτόνομη και μέχρι εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου».

Κυανόκρανος

Υπάρχουν κι αυτοί. Στελέχη και στα δύο κόμματα, που πιστεύουν ότι ο πόλεμος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ τον μόνο που ευνοεί είναι τον Κυριάκο και τη ΝΔ.

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«Οι πολίτες θα μάς ζητήσουν τα ρέστα για αυτή την αποπροσανατολιστική διαμάχη" τονίζει ο Θόδωρος Μαργαρίτης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. "Μην έχετε αυταπάτες. Άλλο ο ανταγωνισμός για τις διαφορετικές προγραμματικές θέσεις και άλλο ο μπουγαδοκαυγάς. Η μάχη για το ποιός θα έχει περισσότερες βουλευτικές έδρες είναι μακριά από τις κοινωνικές προτεραιότητες. Φαίνεται σαν μία μάχη για καρέκλες και μισθούς. Και κάτι τελευταίο. Δεν είμαι "κυανόκρανος". Είμαι ρεαλιστής. Ακούω τον κόσμο».

Ο Μαργαρίτης, έχει καταδικάσει την επίθεση Κωνσταντοπουλου στην Αννα Παπαδοπούλου, να τα λέμε κι αυτά.

Προσπάθεια να το μαζέψει

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Μέσα σ’ αυτό το πολεμικό σκηνικό, ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να μαζέψει την αστοχία Καρτερού. «Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ» είπε στο ΚΡΗΤΗ TV. Στην συνέχεια επανέλαβε πως σέβεται το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβεται και το ΚΚΕ, και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. «Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου».

On the road

Την ώρα που η ενέργεια ξοδεύεται σε ίντριγκες και πολέμους, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάρει το μήνυμα και δουλεύουν σκληρά να συναντήσουν την αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός βρήκε ευκαιρία το πρώτο καινούργιο τραίνο του ηλεκτρικού, να κατέβει ξανά στον δρόμο και να συναντήσει όλους εκείνους που λειώνουν στα βαγόνια του ΗΣΑΠ χειμώνα-καλοκαίρι. Συνταξιούχους

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Μαθητές και φοιτητές

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Και σκληρά εργαζόμενους του μεροκάματου

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Άνοιγμα

Κινήσεις κάνει και η Πειραιώς. Ο Γραμματέας Κυρανάκης προανήγγειλε ανανέωση στα ψηφοδέλτια

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ενώ έκανε ιδιαίτερο άνοιγμα στην γενιά του brain drain. «Σε όσους έφυγαν στο εξωτερικό και επέστρεψαν», τους οποίους κάλεσε να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Ο σχεδιασμός είναι οι νέες είσοδοι να ανακοινώνονται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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