Αναζωπύρωση της αριστεράς βλέπει το κίνημα, η Ντόρα δίνει «γραμμή», ενώ ψάχνει πάνελ για το βιβλίο

Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών βρήκε το κίνημα σε εγρήγορση. Μια σπίθα ξεπήδησε μέσα στο ημίφως. Άνθρωποι που πίστεψαν και έδωσαν μια ζωή στους δρόμους χαμογέλασαν ξανά βλέποντας τον Ταλαρίκο και τον Αμπντούλ, την Ινοχόσα και την Κίσα. Τα σόσιαλ πήραν φωτιά. Τα βλέπεις και νομίζεις ότι ο Βαρουφάκης είναι έτοιμος για τον Λευκό Οίκο.

Η ελπίδα είναι πως οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν φουλ αριστερά, δηλαδή πως εσωτερικά θα επικρατήσει η ατζέντα Σάντερς και Κορτέζ με μπόλικο Μαμντάνι. Κι ένας αριστερός άνεμος θα φυσήσει δυνατά από τις ακτές του Μέιν για να φτάσει στην Ισπανία, την Γαλλία, την Γερμανία μέχρι κάτω στο Ισραήλ. Μπορεί ναι. Αλλά μπορεί και όχι. Ο δρόμος θα είναι πολύ μακρύς και η απόσταση από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη, ακόμα μεγαλύτερη.

Να πέσει η τιμή του ντίζελ

Την ώρα που το κίνημα εκτιμά πως φυσάει αριστερός άνεμος στις ΗΠΑ και η αμερικανική κοινωνία είναι έτοιμη να στρίψει ολοταχώς προς την δικαιωματική ατζέντα των πάσης φύσεως μειονοτήτων, οι πολιτικοί βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. «Οι Αμερικανοί ψήφισαν να τελειώσει ο πόλεμος και να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και για να τελειώσει πρέπει να ανοίξουν όλα τα Στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα, να υπάρχει ασφαλής ναυσιπλοΐα, με δεύτερο μεγάλο στόχο, ο οποίος για εμάς, για την Ελλάδα πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος, ένας διάδρομος ασφαλείας από την Ουκρανία στην Αίγυπτο» παρατήρησε ο Ντόρα (Σκάι)

Και συνέχισε με την ελπίδα να την ακούσουν τόσο στου Μαξίμου, όσο και στο ΥΠΕΞ: « Εδώ πρέπει και η Ελλάδα με όλες τις δυνάμεις να ρίξει το βάρος της στη δημιουργία αυτού του διαδρόμου. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία και έχουμε και υποχρέωση να το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μια κρίση σιτηρών για τη μεγαλύτερη αραβική χώρα και σύμμαχο χώρα που είναι η Αίγυπτος».

Ερωτήσεις

Οι πολιτικοί δεν θα περάσουν εύκολα αυτή την εποχή. «Μήπως τώρα που βγήκε ο Κρις Πάπας, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής στις ΗΠΑ πρέπει κι εσείς να ξαναφέρετε μπροστά το θέμα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που το είχατε αποσύρει;».

Η ερώτηση έπεσε ξαφνικά στ’ αυτιά του διεθνολόγου και βουλευτή Α’ Αθήνας της ΝΔ κ. Άγγελου Συρίγου (Alpha 9,89), ο οποίος μάλλον ήταν το τελευταίο που ανέμενε να ερωτηθεί μετά τα mid-terms elections στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε εγώ δεν έχω κρύψει τις θέσεις μου» απάντησε μετά το πρώτο ξάφνιασμα θυμίζοντας παράλληλα πως απουσίαζε από την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων. «Η θέση μου παραμένει πως το σύμφωνο συμβίωσης με κάποιες αλλαγές ίσως, ήταν αρκετό» απάντησε με θάρρος. Η παρουσία του ελληνοαμερικανού Κρις Πάπας στην Γερουσία θα φέρει πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο προσκήνιο. Πέρα από τις προσωπικές θέσεις που έχει ο καθένας για το ζήτημα, υπάρχει μια γενική διαπίστωση πως ο Πάπας

είναι πολύ ζεστός να δώσει μάχες για τα ελληνικά εθνικά ζητήματα και γι’ αυτό επιδιώκει να μπει στις επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας. Από όλους τους Ελληνοαμερικανούς που εκλέχτηκαν στο Κογκρέσο είναι δε ο μοναδικός με μεγάλο ενδιαφέρον για θα θέματα εξωτερικής πολιτικής- οι υπόλοιποι ασχολούνται είτε με κοινωνικά, είτε με οικονομικά.

Ψάχνονται

Οι «μπλε» απολαμβάνουν την χαρά τους και δικαίως. Η νίκη είναι μεγάλη. Όμως ο Τραμπ έχει άλλα δύο γεμάτα χρόνια μπροστά του με σχεδόν λυμένα χέρια στην εξωτερική πολιτική. Οι τεκτονικές πλάκες βρίσκονται σε κίνηση. Το πεδίο δεν είναι ασφαλές. Τον λόγο έχουν οι διεθνολόγοι.

«Η Ανατολική Μεσόγειος και γενικότερα η όμορη περιοχή μας βρίσκεται σε μία ανακατάταξη και ο κύριος υπεύθυνος για την ανακατάταξη αυτή είναι ο Τραμπ. Διότι, ουσιαστικά εδώ διέλυσε μία ισορροπία δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο» επισημαίνει (Ert News radio) ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. «Όλη αυτή η ισορροπία που βασιζόταν στην οικονομία του πετροδολαρίου, δηλαδή ότι όλες οι συναλλαγές οι οικονομικές γίνονται σε δολάρια με αντάλλαγμα την αμερικανική προστασία. Και εμείς, οι χώρες του Περσικού Κόλπου μπορούμε να έχουμε το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου και για οικονομικές επενδύσεις και για τουρισμό κτλ, διελύθη. Και τι είδαν αυτές οι χώρες; Ότι δεν φτάνει. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει μία ασπίδα προστασίας.

Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αρχίζουν να ψάχνονται, για να το πω έτσι λαϊκά, ότι αρχίζουν να σκέφτονται, μήπως να τα βρούμε με το Ιράν; Μήπως να κάνουμε μία συμμαχία με την Τουρκία και το Πακιστάν ή τη Σαουδική Αραβία; Άρα, δηλαδή, όλη η περιοχή είναι στον αέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πρέπει να δούμε τι μορφή θα πάρει η αμερικανική πολιτική στην περιοχή αυτή».

Κοιλιακά

Πριν πάρει μορφή η αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή, η Ντόρα θα έχει παρουσιάσει την αυτοβιογραφία της. Όπως είπε η ίδια, η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου. Ένα βιβλίο, που πέραν όλων των άλλων, θα έχει και μπόλικη εξωτερική πολιτική (2006-2009) σε κρίσιμες περιόδους. «Δεν έχω επιλέξει ποιοι θα το προλογίσουν, όσα έχουν γραφτεί είναι μπούρδες. Όλα είναι κοιλιακά όσα έχετε διαβάσει» είπε με το γνωστό ύφος η ψηλή.

Man to Man

Την ώρα που η Ντόρα ψάχνει ποιοι θα τις προλογίσουν το βιβλίο, εκτός απ’ την μισή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, σήμερα κατεβαίνει Καλαμάτα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παίζει man to man τον Κυριάκο ελπίζοντας ότι το shadowing θα τον ‘ψηλώσει’ δημοκοπικά ώστε να είναι ο μόνος αντίπαλος. Στην Καλαμάτα έχουν συνέδριο οι Δήμαρχοι, δηλαδή η ΚΕΔΕ, και θ’ ακουστούν διάφορα. Ο Πρόεδρος κατεβαίνει κάπως πικραμένος κάτω, μετά την αποκάλυψη (Big Mouth) δημοσκόπησης για την A’ Αθήνας στην οποία λαμβάνει 8,6% ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη 17,1%. Και σα να μην έφτανε μόνο αυτό τέταρτο, μια ανάσα πίσω είναι το ΚΚΕ με 8,2%. Η ΝΔ παραμένει πρώτη με 31,2%. Η Α’ Αθήνας έρχεται μετά την Θεσσαλία στην οποία το ΠΑΣΟΚ απέχει πέντε μονάδες από τον Αλέξη. Και σιγά σιγά θα’ ρχονται μαντάτα κι από άλλες περιοχές. Όχι μόνο απ’ την Κρήτη.

Σας φιλώ

Η Πυθία