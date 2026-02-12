Έτσι θα πάμε στη δίκη για τα Τέμπη;

Τον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσει η βασική δίκη για τα Τέμπη.

Αν η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας είναι… πρόβα για αυτό που θα γίνει τον Μάρτη, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά η όλη διαδικασία.

Ειδικά από την στιγμή που η «δικαιοσύνη» στην Ελλάδα αποτελεί ούτως ή άλλως μια «κούφια» λέξη.

Οι γονείς των Τεμπών καταγγέλουν ότι στη δίκη για τα βίντεο δέχονται τραμπουκισμούς και λεκτικές επιθέσεις.

Μια από αυτές μπορείς να θεωρήσεις και αυτή που… απολαύσαμε σε βίντεο από τον δικηγόρο-κομιστή των βίντεο εις βάρος του Πάνου Ρούτσι.

Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, το να πεις σε αυτόν τον πατέρα «άντε κάνε καμιά απεργία» θα ήταν ντροπή και ξεφτίλα.

Εδώ το καθεστώς που έχει επιβληθεί το έχει αναγάγει σε μαγκιά και εξυπνάδα. Καλό λοιπόν θα ήταν αυτό το ίδιο καθεστώς που έχει ξαμολήσει όλους αυτούς τους τύπους να κάνουν μπούλινγκ στους γονείς, να ειρωνεύονται και να τους υβρίζουν, τόσο στην… κανονική ζωή όσο και στα social media, να τους μαζέψει λιγάκι.

Γιατί σε λίγο καιρό ο κόσμος θα είναι ξανά στους δρόμους για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία και σίγουρα θα είναι «παρών» όπου, όταν και για όσο χρειαστεί, όταν ξεκινήσει η δίκη.

Και εκεί θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Θα έπρεπε γενικά να είναι προσεκτικοί, όταν απευθύνονται ακόμα και κατά μόνας σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του και ψάχνει (μάταια) όχι το δίκιο του αλλά έστω το να μάθει ποιος και γιατί του το οδήγησε στο θάνατο.

Μαζέψτε τα «σκυλιά» λοιπόν πριν να είναι πολύ αργά. Γιατί είναι ήδη αργά…

