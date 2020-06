«Κόλαση» γνωστή ηθοποιός! Της κάνουν μασάζ γυμνή σε χωράφι (pics)

Την ανάσα σε χιλιάδες βρετανούς τηλεθεατές έκοψε η μελαχρινή καλλονή Κέλι Μπρουκ με τη απόφασή της να της κάνουν μασάζ σε ένα κτήμα με λεβάντα όντας γυμνή καλύπτοντας το σώμα της από την μέση και κάτω με μια πετσέτα.

Η ηθοποιός, μοντέλο και επιχειρηματίας που βρίσκεται στην λίστα των πιο σέξι γυναικών της Βρετανίας με την εμφάνισή της αυτή θέλησε να δείξει τις ευεργετικές ιδιότητες της λεβάντας οι οποίες σε συνδυασμό με ένα καλό μασάζ μπορούν να προσφέρουν την απόλυτη χαλάρωση.

Η όμορφη ηθοποιός έριξε ένα χαμόγελο στους θεατές που την παρακολουθούσαν από το σπίτι και αναστενάζοντας είπε: «αυτό είναι ότι καλύτερο».

Δείτε την gallery:

H Κέλι Μπρουκ (πραγματικό όνομα: Κέλι Αν Πάρσονς) είναι Αγγλίδα ηθοποιός, μοντέλο, παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών και σχεδιάστρια μαγιό.

Η Κέλι Μπρούκ συμμετείχε σε μια σειρά ταινιών μεταξύ των οποίων τα φιλμ Sorted και Ripper. Υποδύθηκε την φιλενάδα του Lex Luthor σε τέσσερα (4) επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Smallville κατά τη διάρκεια της πρώτης σαιζόν προβολής της (2001-2002). Το 2003 έκανε ακόμα μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία The Italian Job. Το 2004 υποδύθηκε τη Nikki Moris στο παιχνίδι Need For Speed Underground 2, δίπλα στην playmate Brook Burk.

O πρώτος πρωταγωνιστικός της ρόλος ήταν στην ταινία School for Seduction τo 2004. To 2005 εμφανίστηκε στο θρίλερ House of 9 και σε ένα σύντομο ρόλο στην κωμωδία Deuce Bigalow: European Gigolo. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά του ITV, Miss Marple. Η τελευταία ταινία της, Three, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον αρραβωνιαστικό της, Μπίλι Ζέην, την έφερε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τους παραγωγούς, όταν το ζευγάρι ζήτησε να αφαιρεθούν οι γυμνές σκηνές της από την ταινία, κάτι που οι παραγωγοί τελικά αρνήθηκαν.

