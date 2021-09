J2US: Θριαμβευτική πρεμιέρα για το μουσικό σόου - Ξεπέρασε το 30% σε τέταρτο η τηλεθέαση

Θριαμβευτική ήταν η πρεμιέρα του Νίκου Κοκλώνη και του ανανεωμένου «J2US» στον Alpha.

Πιο φαντασμαγορικό από ποτέ, πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλη χρονιά, πιο σύγχρονο, πιο διασκεδαστικό, το «Just the 2 of Us» κατέκτησε στην επίσημή του πρώτη, τους τηλεθεατές το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου.

Από τις 20:00 μέχρι και τη 1.30 τα ξημερώματα ένα φαντασμαγορικό σόου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και αυτό αποτυπώθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης.

Το J2US ήταν πρώτο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 22,2% αλλά και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 22,9% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο ψηλότερό του τέταρτο, το J2US έφτασε στο 28,7% στο δυναμικό κοινό και ξεπέρασε το 30% στο σύνολο του κοινού. Τα ανατρεπτικά ζευγάρια του φετινού σόου και το εντυπωσιακό θέαμα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε όλη τη διάρκειά του.

Αυτό καταγράφηκε και στα social media καθώς το J2US ήταν πρώτο trend στο Twitter σε όλη του τη διάρκεια, ξεπερνώντας τις 40.000 tweets.

