My Style Rocks: «Δίκασε» ο Κουδουνάρης - «Πιο πολύ σάλιο από αυτό δεν πρέπει να αφιερώσουμε»

My Style Rocks: Απογοητευμένος ο Στέλιος Κουδουνάρης από την προσπάθεια της παίκτριας, η οποία επέλεξε να φορέσει τα ρούχα του συντρόφου της για να πάει για ξιφασκία

Ακόμα ένα επεισόδιο με κριτές και παίκτριες να διαφωνούν για τις στιλιστικές προτιμήσεις στα κόνσεπτ.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης 23 Μαρτίου η Ρέινα Βενέτη ντύθηκε με ρούχα του αγοριού της και το κόνσεπτ που επέλεξε είναι να παέι για ξιφασκία.

Η παίκτρια ωστόσο δεν εντυπωσίασε τους κριτές και κυρίως τον Στέλιο Κουδουνάρη, ο οποίος μάλιστα της είπε ότι δεν αξίζει να χαλάει το σάλιο του για αυτό το look.

«Η αλήθεια Ρέινα είναι ότι δεν πιστεύω ότι είναι ωραίο αυτό το look. Δεν έχει κάτι να σχολιάσουμε. Σίγουρα δεν έχει κάτι λάθος για να σου πούμε να το αλλάξεις για να το σχολιάσουμε, μια χαρά περνάει όλο αυτό αλλά είναι κάτι πολύ απλό. Δεν αξίζει καν τον χρόνο να μιλάμε γι΄ αυτό το look. Δηλαδή, πιο πολύ σάλιο από αυτό δεν πρέπει να αφιερώσουμε, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, μην χάνετε τις ημέρες και τις αφήνετε να περνάνε με τέτοια look, είναι διαγωνισμός», είπε ο κριτής στην παίκτρια.