I am a celebrity get my out of here: Γεγονός η πρώτη αποχώρηση, έφυγε η Δήμητρα Αλεξανδράκη

Η πρώτη παίκτρια που αποχωρεί από το I Am A Celebrity Get Me Out Of Here έγινε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη (11/10) και ήδη από την Πέμπτη ανακοινώθηκε η πρώτη αποχώρηση του I am a celebrity get me out of here.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έγινε η πρώτη παίκτρια που δεν θα συνεχίσει. Όπως είπε η ίδια, αντιμετωπίζει θέμα υγείας που δεν της επιτρέπει να παραμείνει στο παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα, το επεισόδιο είχε αρκετό ενδιαφέρον. Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα σχολίσαν τις πρώτες δοκιμασίες.

Οι celebrities από την άλλη, ενθουσιάστηκαν με το πλουσιοπάροχο πρωινό.

Η Καλομοίρα φρόντισε να τους... τρολάρει για αυτό.

Ο Γιώργος Λιανός, από την άλλη, έκανε πλάκα με τη ντουντούκα του.

Οι παίκτες ενθουσιάστηκαν πως θα έχουν χρήματα για το «Παντοπωλείο της Ζούγκλας» αν κερδίσουν στη δοκιμασία.

Ο Τάσος Ξιαρχό συνέχισε να ασχολείται με τον Σταμάτη Γαρδέλη...

Ενώ η Ραχήλ Μακρή έγινε... πύραυλος.

Θεαματική ήταν η δοκιμασία για τον Νίκο Βαμβακούλα και τη Στέλλα Γεωργιάδου.

Οι κίτρινοι, πάντως, ήταν νικητές μετά τη μεγαλοπρεπή βουτιά του Μπο!