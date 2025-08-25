Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές

Η Donatella Versace προκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές της με την ολοκαίνουργια εμφάνισή της, την οποία αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Η διάσημη Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας, που έχει πλέον κλείσει τα 70, εδώ και χρόνια αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού για την εξωτερική της εικόνα. Αν και η ίδια έχει παραδεχθεί δημοσίως μόνο τη χρήση botox, οι αλλαγές στο πρόσωπό της έχουν τροφοδοτήσει έντονη φημολογία.

https://www.instagram.com/p/DNvO3wm0kmy/

Στη νέα της ανάρτηση ποζάρει με λευκό, λαμπερό φόρεμα με παγιέτες, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο σώμα της και ένα πιο «φρέσκο» πρόσωπο. Οι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι τα χείλη της είναι πιο λεπτά και τα μάγουλά της λιγότερο πρησμένα σε σχέση με παλαιότερες εμφανίσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Donatella προκαλεί συζητήσεις. Πέρυσι, είχε κάνει αίσθηση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του μιούζικαλ The Devil Wears Prada, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον στενό της φίλο Elton John, ο οποίος υπογράφει τη μουσική του έργου. Στην ίδια εκδήλωση φωτογραφήθηκε επίσης με την Anna Wintour και την ηθοποιό Vanessa Williams. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα διαφανές, μίνι φόρεμα με μπρονζέ κεντήματα, το οποίο συνδύασε με καφέ δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο και κορδέλα για την ενημέρωση σχετικά με το AIDS, στηρίζοντας το Elton John AIDS Foundation.

Η σχεδιάστρια μοιράστηκε τότε φωτογραφίες στο Instagram, αποθεώνοντας το μιούζικαλ και χαρακτηρίζοντάς το «μαγευτικό». Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η ανανεωμένη εμφάνισή της, που σχολιάστηκε έντονα στα social media.

Σε πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter), πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το νέο της πρόσωπο ως «τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία», ενώ αρκετοί τη συνέκριναν με την Lindsay Lohan, η οποία έχει υποστεί και η ίδια θεαματική αλλαγή στην εικόνα της τα τελευταία χρόνια. «Βρήκες τον γιατρό της Lindsay;» σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι μίλησαν για «θαύματα» που γίνονται στο Χόλιγουντ.

Η δεύτερη φωτογραφία της Donatella από την ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με εκατοντάδες σχόλια όπως «σοκαριστικό» ή «η καλύτερη πλαστική επέμβαση που έχουμε δει».