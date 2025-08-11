Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

«Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής», αστειεύτηκε η Εμμα Τόμσον σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο όπου βρέθηκε για να παραλάβει το βραβείο για την προσφορά της στον κινηματογράφο. Η Βρετανίδα ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό ένα περίεργο τηλεφώνημα που είχε στα γυρίσματα της ταινίας «Όλες οι γυναίκες του προέδρου» το 1998, την ημέρα που το διαζύγιό της με τον Κένεθ Μπράνα είχε επισημοποιηθεί. «Χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα και μια φωνή μου είπε: “Γεια σου, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ”. Νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και απάντησα “πως μπορώ να σας βοηθήσω;”. Κι εκείνος μου απάντησε “Θα ήθελα πολύ να έρθεις και να μείνεις σε ένα από τα όμορφα σπίτια μου. Ισως να γευματίσουμε και μαζί”. Του απάντησα: “ευχαριστώ πολύ, θα σου απαντήσω εγώ” και το έκλεισα», είπε η Εμμα Τόμσον.

Αργότερα συνειδητοποίησε ότι το διαζύγιό της είχε μόλις επισημοποιηθεί και σκέφτηκε: «Είμαι σίγουρη ότι έχει ανθρώπους να ψάχνουν για όμορφες, διαζευγμένες γυναίκες για να της ζητήσει σε ραντεβού. Και βρήκε το τηλέφωνό μου στο τρέιλερ που ξεκουραζόμουν. Αυτό λέγεται ενοχλητική παρακολούθηση», είπε η Εμα Τόμσον.

Και πρόσθεσε: «Θα έβγαινα ραντεβού με τον Τραμπ και θα είχα μετά μια ιστορία να διηγούμαι. Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής», αστειεύτηκε.

Στο φεστιβάλ του Λοκάρνο, η Εμμα Τόμσον μίλησε στα ιταλικά στο κοινό στην βράβευσή της και τόνισε ότι «ξέρω ότι ζούμε σε μια σκοτεινή εποχή και για αυτό το λόγο το φως από τις ιστορίες και τη φαντασία μας είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Αυτό το φεστιβάλ είναι 78 ετών, όσο είμαι κι εγώ περίπου και ξέρω πόσο καλά νιώθει με αυτό».