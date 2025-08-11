Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

Η Εμμα Τόμσον θυμήθηκε την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ της τηλεφώνησε για να της ζητήσει να συναντηθούν

Newsbomb

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

Η Εμμα Τόμσον

EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής», αστειεύτηκε η Εμμα Τόμσον σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο όπου βρέθηκε για να παραλάβει το βραβείο για την προσφορά της στον κινηματογράφο. Η Βρετανίδα ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό ένα περίεργο τηλεφώνημα που είχε στα γυρίσματα της ταινίας «Όλες οι γυναίκες του προέδρου» το 1998, την ημέρα που το διαζύγιό της με τον Κένεθ Μπράνα είχε επισημοποιηθεί. «Χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα και μια φωνή μου είπε: “Γεια σου, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ”. Νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και απάντησα “πως μπορώ να σας βοηθήσω;”. Κι εκείνος μου απάντησε “Θα ήθελα πολύ να έρθεις και να μείνεις σε ένα από τα όμορφα σπίτια μου. Ισως να γευματίσουμε και μαζί”. Του απάντησα: “ευχαριστώ πολύ, θα σου απαντήσω εγώ” και το έκλεισα», είπε η Εμμα Τόμσον.

Αργότερα συνειδητοποίησε ότι το διαζύγιό της είχε μόλις επισημοποιηθεί και σκέφτηκε: «Είμαι σίγουρη ότι έχει ανθρώπους να ψάχνουν για όμορφες, διαζευγμένες γυναίκες για να της ζητήσει σε ραντεβού. Και βρήκε το τηλέφωνό μου στο τρέιλερ που ξεκουραζόμουν. Αυτό λέγεται ενοχλητική παρακολούθηση», είπε η Εμα Τόμσον.

Και πρόσθεσε: «Θα έβγαινα ραντεβού με τον Τραμπ και θα είχα μετά μια ιστορία να διηγούμαι. Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής», αστειεύτηκε.

Στο φεστιβάλ του Λοκάρνο, η Εμμα Τόμσον μίλησε στα ιταλικά στο κοινό στην βράβευσή της και τόνισε ότι «ξέρω ότι ζούμε σε μια σκοτεινή εποχή και για αυτό το λόγο το φως από τις ιστορίες και τη φαντασία μας είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Αυτό το φεστιβάλ είναι 78 ετών, όσο είμαι κι εγώ περίπου και ξέρω πόσο καλά νιώθει με αυτό».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά κοντά στη Φραξιά Βόνιτσας

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο στρατός της χώρας συρρικνώθηκε κατά 20% λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (12/8) σε Αττική και ακόμα 9 περιφέρειες

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

14:42LIFESTYLE

Simone Susinna: Ο διάσημος ηθοποιός των ταινιών «365 Days» στην Μύκονο - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την Ευρώπη: Στο «κόκκινο» Ισπανία και Πορτογαλία με 44°C

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών - Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αυτόπτης μάρτυρας σε εμπρηστική ενέργεια ο δήμαρχος - Αίτημα για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλις Κούπερ: «Το Muppet show είναι η αγαπημένη μου εκπομπή»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση στο βαθύτερο σπήλαιο της χώρας – Βούτηξαν στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Σκάφος «ξεβράστηκε» σε παραλία της Χονολουλού λόγω ισχυρών ανέμων - Δείτε βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Φοβάται ο Γιάννης το θεριό - Viral το βίντεο της συνάντησης ανθρώπου με λιοντάρι

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο οδοκαθαριστής που γρονθοκοπήθηκε από πολίτη

13:46LIFESTYLE

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ