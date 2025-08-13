Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια» - Εξηγεί πώς συνέβη

Η Ελίνα Παπίλα αντιμετωπίζει μια περιπέτεια με την υγεία της το τελευταίο διάστημα και θέλησε να μοιραστεί αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους αποκαλύπτοντας πως έπαθε χημικό έγκαυμα στα νύχια.

«Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια, κάτι που σημαίνει ότι πλέον απαγορεύεται η χρήση λάμπας UV. Δεν μπορώ να κάνω ούτε ημιμόνιμο ούτε ακρυλικό. Επιτρέπεται μόνο το απλό, κλασικό μανικιούρ», εξήγησε σε βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok.

Αρχικά παρατήρησε λεπτές γραμμές στην επιφάνεια των νυχιών της, όμως δεν έδωσε σημασία και συνέχισε κανονικά τις εφαρμογές. «Τον τελευταίο καιρό η λάμπα με έκαιγε πολύ, και τελικά άρχισα να βλέπω το νύχι μου να ξεκολλάει…».

Τότε πήρε την απόφαση και έκλεισε ραντεβού με επαγγελματία ποδολόγο και τεχνήτρια νυχιών, με την οποία ξεκίνησε τη διαδικασία…αποκατάστασης της βλάβης. «Χρησιμοποιούμε ειδικές κρέμες και ακολουθούμε θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αποκατάσταση της κατάστασης».