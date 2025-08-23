Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό, λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στην Αθήνα για την πρεμιέρα της πρωινής εκπομπής της «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή (22/8), στις οποίες φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον προορισμό που επέλεξε.

Δείτε την ανάρτηση της παρουσιάστριας:

https://www.instagram.com/p/DNq9-0pWiSo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

