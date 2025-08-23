Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον προορισμό που επέλεξε

Newsbomb

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό, λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στην Αθήνα για την πρεμιέρα της πρωινής εκπομπής της «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή (22/8), στις οποίες φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον προορισμό που επέλεξε.

Δείτε την ανάρτηση της παρουσιάστριας:

https://www.instagram.com/p/DNq9-0pWiSo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

21:00TRAVEL

Ψαρά: Το ιστορικό νησί του Βόρειου Αιγαίου – Πλούσια ιστορία κι αδάμαστη ομορφιά

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ολυμπιακός - Asteras Aktor 0-0 Β' Ημίχρονο

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεργάτες σε καντίνα οι δύο σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

20:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνηση – «βόμβα» στον κόσμο της τεχνολογίας: Η Apple εξετάζει συνεργασία με τη Google

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες»

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απολύθηκε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά από αξιολόγηση της επίθεσης στο Ιράν

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

20:03ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη και επιβολή προστίμου σε άντρα για την πυρκαγιά στο Χορτιάτη

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία σε ματς της παραολυμπιακής ομάδας μπάσκετ - «Γύρισαν την πλάτη» στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ευχαριστίες στον Ερντογάν και μόλις 50 άτομα η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αταλάντη: Θρήνος για την 32χρονη που «έσβησε» στην άσφαλτο – Ήταν μητέρα ενός παιδιού

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονισμένοι οι Παξοί για το 4χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα – Συνελήφθησαν πατέρας και παππούς για παραμέληση ανηλίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ