Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

Δύσκολες ώρες βιώνει η Ζόζεφιν καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της γιαγιά ενώ έκανε το μπάνιο της σε παραλία της Βραυρώνας στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του gegonos.gr την ώρα που απολάμβανε το μπάνιο της, μια ξαφνική αλλαγή του καιρού προκάλεσε πανικό στην άτυχη γυναίκα, η οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα δυνατά κύματα και να επιστρέψει στην ακτή. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες για περισσότερο από 20 λεπτά να τη σώσουν, ωστόσο η ηλικιωμένη δεν τα κατάφερε.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μεταβαίνει μαζί με τη μητέρα της στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η γιαγιά της, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό και να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

