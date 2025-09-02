Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ

Άρωμα… Χόλιγουντ στη Βενετία

Newsbomb

Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ
instagram.com/cateblanchett_fr
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτές τις μέρες η πόλη των καναλιών ζει στους ρυθμούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025, προσελκύοντας αστέρες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ανάμεσά τους, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Κέιτ Μπλάνσετ, δύο εμβληματικές παρουσίες του Χόλιγουντ, που βρέθηκαν στη Βενετία για να παρουσιάσουν τις νέες τους ταινίες.

0104
Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr
0204
Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr
0304
Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr
0404
Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr

Οι δύο σταρ του κινηματογράφου χάρισαν μια από τις πιο ζεστές και αυθεντικές στιγμές του φεστιβάλ, όταν συναντήθηκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου τους για να συγχαρούν η μία την άλλη για τη δουλειά τους.

https://www.instagram.com/reel/DODbEIiCHx5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συνάντησή τους απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η πραγματική λάμψη δεν βρίσκεται μόνο στο κόκκινο χαλί, αλλά και στη φυσικότητα, την αμοιβαία εκτίμηση και την αυθεντικότητα που τις χαρακτηρίζει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου

02:48LIFESTYLE

Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

01:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

01:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν

00:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα κοντά στην Αμοργό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για ανήλικους λουόμενους στη Σητεία: Εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη ακτή

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Fed «έχει κάνει πολλά λάθη» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ταχυδρόμος δούλευε σε ψητοπωλείο και έκανε ντελίβερι σουβλάκια και ναρκωτικά

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που κρατείται για εμπρησμό - «Θα προτιμούσε να καεί, παρά να βάλει φωτιά στη φύση»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 45 λεπτά στη λιμουζίνα του Πούτιν πέρασε ο Μόντι - «Εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία

23:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Πέρδικας- Συβότων – Πέντε τραυματίες

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενής στο Δρομοκαΐτειο πήγε να το σκάσει - Τραυματίστηκε πηδώντας από μάντρα

23:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Τους τρεις ο τέταρτος χωρίζει…

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 46χρονου σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

18:55WHAT THE FACT

Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα - Ο αρχαιότερος κομήτης που είδαμε ποτέ - Θεωρίες για εξωγήινους

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

19:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί... σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

10:17ΕΘΝΙΚΑ

Ο δήμαρχος Αρριανών Ροδόπης φίλησε την τουρκική σημαία - Αναμένεται αντίδραση από το ΥΠΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ