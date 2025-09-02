Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ
Άρωμα… Χόλιγουντ στη Βενετία
Αυτές τις μέρες η πόλη των καναλιών ζει στους ρυθμούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025, προσελκύοντας αστέρες από κάθε γωνιά του κόσμου.
Ανάμεσά τους, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Κέιτ Μπλάνσετ, δύο εμβληματικές παρουσίες του Χόλιγουντ, που βρέθηκαν στη Βενετία για να παρουσιάσουν τις νέες τους ταινίες.
Οι δύο σταρ του κινηματογράφου χάρισαν μια από τις πιο ζεστές και αυθεντικές στιγμές του φεστιβάλ, όταν συναντήθηκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου τους για να συγχαρούν η μία την άλλη για τη δουλειά τους.
Η συνάντησή τους απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η πραγματική λάμψη δεν βρίσκεται μόνο στο κόκκινο χαλί, αλλά και στη φυσικότητα, την αμοιβαία εκτίμηση και την αυθεντικότητα που τις χαρακτηρίζει.