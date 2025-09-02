Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ

Αυτές τις μέρες η πόλη των καναλιών ζει στους ρυθμούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025, προσελκύοντας αστέρες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ανάμεσά τους, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Κέιτ Μπλάνσετ, δύο εμβληματικές παρουσίες του Χόλιγουντ, που βρέθηκαν στη Βενετία για να παρουσιάσουν τις νέες τους ταινίες.

01 04 Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr 02 04 Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr 03 04 Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr 04 04 Πηγή: instagram.com/cateblanchett_fr

Οι δύο σταρ του κινηματογράφου χάρισαν μια από τις πιο ζεστές και αυθεντικές στιγμές του φεστιβάλ, όταν συναντήθηκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου τους για να συγχαρούν η μία την άλλη για τη δουλειά τους.

https://www.instagram.com/reel/DODbEIiCHx5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συνάντησή τους απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η πραγματική λάμψη δεν βρίσκεται μόνο στο κόκκινο χαλί, αλλά και στη φυσικότητα, την αμοιβαία εκτίμηση και την αυθεντικότητα που τις χαρακτηρίζει.