Ζεντάγια: Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα 29α γενέθλιά της

Σε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram προχώρησε η Ζεντάγια, με αφορμή τα 29α γενέθλιά της.

Την Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, στην οποία τη βλέπουμε να κάθεται σε ένα καρουζέλ και να χαμογελά.

«Ήρθα εδώ για να πω πόσο ευγνώμων είμαι για ακόμη μια χρονιά και για όλους εσάς που τη κάνετε τόσο όμορφη. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για όλη την αγάπη και τις θερμές ευχές… Στην τελευταία επίσημη χρονιά των twenties μου, κυριολεκτικά, 29», έγραψε στην λεζάντα η Ζεντάγια.

Οι φίλοι και οι θαυμαστές της έσπευσαν να της ευχηθούν στα σχόλια. Ο Jason Momoa έγραψε: «Happy birthday ❤️❤️❤️», ενώ η Dove Cameron σχολίασε: «happy birthday angel». Κάποιος fan την ενθάρρυνε, γράφοντας: «Τα 30 είναι εκεί που πρέπει να είσαι! ?❤️ happy birthday!!!».

https://www.instagram.com/p/DOEn9TGlLF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

