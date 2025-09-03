Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της

Στην καθημερινή τους ρουτίνα έχουν επιστρέψει οι Έλληνες celebrities, αφού «φόρτισαν» μπαταρίες για μία ακόμα απαιτητική χρονιά.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να υποδεχτούν τη νέα σεζόν κάνοντας μία αλλαγή στην εμφάνισή τους, όπως η Μαρία Σολωμού, η οποία άφησε τα ράστα ως μία ανάμνηση των καλοκαιρινών διακοπών της και επέστρεψε στο γνώριμο look της.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός έδειξε αρχικά, τις τούφες με τα πρόσθετα μαλλιά που είχε, αποχαιρετώντας τα, και στη συνέχεια ανέβασε μία νέα φωτογραφία με το νέο της look.

Διαβάστε επίσης