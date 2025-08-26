Μαρία Σολωμού: Καλοκαίρι στην Αντίπαρο – Στιλάτες στιγμές από τις διακοπές της

Η Μαρία Σολωμού συνεχίζει το καλοκαιρινό της tour στις Κυκλάδες και, μετά τη Σέριφο, έκανε στάση στο νησί που δηλώνει πως λατρεύει περισσότερο από κάθε άλλο: την Αντίπαρο.

Η ηθοποιός απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στο «νησί των celebrities» και, όπως συνηθίζει, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφες στιγμές από τις διακοπές της. Σχεδόν καθημερινά γεμίζει το Instagram με φωτογραφίες γεμάτες ανεμελιά, χαμόγελα και καλοκαιρινή αύρα.

Στην τελευταία της ανάρτηση, ποζάρει χαλαρή και χαμογελαστή σε παραλία της Αντιπάρου, ενώ δεν λείπουν και τα στιγμιότυπα με αγαπημένους φίλους. Με casual chic διάθεση, η Μαρία Σολωμού δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο το καλοκαίρι της.

«Αντίπαρος. Στο πιο αγαπημένο μου του κόσμου όλου νησί», έγραψε στη λεζάντα, επιβεβαιώνοντας πόσο ιδιαίτερη θέση έχει το νησί στην καρδιά της.