Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με το λευκό μπικίνι της

Το καλοκαίρι έφτασε προς το τέλος του και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ το αποχαιρέτησε με ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές της.

Η 60χρονη ηθοποιός και πρώην μοντέλο μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, όπως έκανε και το Σάββατο (6/9)

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ πόζαρε με το λευκό της μπικίνι κάνοντας το Διαδίκτυο να παραμιλά για μία ακόμη φορά με τις αναλογίες της, ενώ έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της: «Αντίο στο καλύτερο καλοκαίρι».

https://www.instagram.com/p/DORalV-iHKx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

