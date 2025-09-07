Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ποζάροντας με το λευκό μπικίνι της
Η 60χρονη ηθοποιός «ανέβασε» ξανά το θερμόμετρο στο Instagram με το καλλίγραμμο κορμί της
Το καλοκαίρι έφτασε προς το τέλος του και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ το αποχαιρέτησε με ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές της.
Η 60χρονη ηθοποιός και πρώην μοντέλο μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, όπως έκανε και το Σάββατο (6/9)
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ πόζαρε με το λευκό της μπικίνι κάνοντας το Διαδίκτυο να παραμιλά για μία ακόμη φορά με τις αναλογίες της, ενώ έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της: «Αντίο στο καλύτερο καλοκαίρι».
