The Witcher: Το πρώτο κλιπ του Liam Hemsworth ως «Γητευτή» στην 4η σεζόν

Το Netflix μοιράστηκε μια πρώτη προεπισκόπηση της τέταρτης σεζόν του The Witcher, της σειράς που βασίζεται στο έπος των βιντεοπαιχνιδιών της CD Projekt Red και στα μυθιστορήματα του Andrzej Sapkowski.

Το τρέιλερ δείχνει τον Liam Hemsworth στο ρόλο του Geralt of Rivia, να παίρνει τη σκυτάλη από τον Henry Cavill, ο οποίος έπαιξε τον χαρακτήρα για τις τρεις πρώτες σεζόν.

Το ίδιο teaser δείχνει τον Geralt να αντιμετωπίζει ένα σκελετικό φάντασμα σε μια σεκάνς που κορυφώνεται με μια αποφασιστική αναμέτρηση.

Μαζί με το κλιπ, η πλατφόρμα κυκλοφόρησε αδημοσίευτες εικόνες των κεντρικών χαρακτήρων, όπως η Freya Allan ως Ciri, η Anya Chalotra ως Yennefer, ο Joey Batey ως Jaskier και η Mecia Simson ως Francesca.

Torn apart by a war-ravaged Continent, the fight continues for Geralt, Ciri and Yennefer to survive and reunite again. The Witcher Season 4 returns to Netflix 30th October. pic.twitter.com/QPsGJSujZW — The Witcher (@witchernetflix) September 14, 2025

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η εμφάνιση του Laurence Fishburne ως Regis, ενός από τους αγαπημένους χαρακτήρες των θαυμαστών του έπος.

Παράλληλα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν, που θα διασκευάσει τα βιβλία Βάπτισμα του Πυρός, Ο Πύργος του Χελιδονιού και Η Κυρά της Λίμνης, όπως επιβεβαίωσε το Netflix.

Η αλλαγή πρωταγωνιστή ήρθε μετά την ανακοίνωση του Henry Cavill τον Οκτώβριο του 2022 στο Instagram, ότι αποχωρεί από την παραγωγή.

«The Witcher 4» -Πότε κυκλοφορεί

Η επίσημη σύνοψη της τέταρτης σεζόν του The Witcher προβλέπει ότι, μετά τα γεγονότα που άλλαξαν την Ήπειρο στο τρίτο μέρος, ο Geralt, η Yennefer και η Ciri χωρίζονται από πόλεμο.

Οι δρόμοι τους χωρίζουν καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και εχθρούς. Σε αυτό το στάδιο, εμφανίζονται απροσδόκητοι σύμμαχοι και η πιθανότητα επανένωσης εξαρτάται από το αν ο καθένας θα καταφέρει να σχηματίσει νέες συμμαχίες για να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό περιβάλλον.

Η πρώτη ματιά στον Geralt του Liam Hemsworth, που αποκαλύφθηκε τον Μάιο, έκανε συγκρίσεις με την προηγούμενη ερμηνεία του Henry Cavill, αλλά η δημιουργική ομάδα τόνισε ότι ο ερμηνευτής σεβάστηκε τα εμβληματικά στοιχεία του χαρακτήρα, όπως η ουλή και η φυσική εμφάνιση.

Η νέα σεζόν του The Witcher, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, θα προβληθεί από το Netflix στις 30 Οκτωβρίου 2025.