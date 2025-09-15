Η Τζέσικα Σίμπσον σχολιάζει τον χωρισμό της από τον Τόνι Ρόμο: «Χαίρομαι που δεν τα καταφέραμε»

Η Τζέσικα Σίμπσον μίλησε για τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Τόνι Ρόμο, αποκαλύπτοντας ότι μίλησαν ξανά. Η επικοινωνία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ο χωρισμός τους ήταν τελικά προς το συμφέρον και των δύο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρόμο τηλεφώνησε στη μητέρα της Σίμπσον για να ενημερωθεί σχετικά με ένα σκάφος που της είχε χαρίσει το 2009 για τα 28α γενέθλιά του. Η τραγουδίστρια περιέγραψε σε συναυλία της στο 2025 Women Who Rock Benefit Concert στο Πίτσμπουργκ πώς η μητέρα της απάντησε ψύχραιμα και στη συνέχεια ήρθε η χαρτούρα για την τυπική μεταβίβαση του σκάφους.

Αν και η διαδικασία ήταν τυπική, η Τζέσικα Σίμπσον σχολίασε με ειρωνικό χιούμορ ότι ο πρώην της την ευχαρίστησε με… πλαστικά ποτήρια. «Σκέφτηκα, ωραία, χαίρομαι που δεν τα καταφέραμε», ανέφερε γελώντας.

Η Σίμπσον και ο Ρόμο είχαν σχέση από το 2007 έως το 2009, πριν εκείνη παντρευτεί τον NFL παίκτη Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο έχει τρία παιδιά. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιανουάριο του 2025, επικεντρώνοντας στην ευημερία των παιδιών τους.

Μετά τον χωρισμό, η Τζέσικα επέστρεψε στη μουσική μετά από 15 χρόνια, αντλώντας έμπνευση από τις προσωπικές της εμπειρίες και την αυτοπεποίθηση που απέκτησε. Σύμφωνα με πηγή του Us Weekly, η μουσική ήταν πάντα η αληθινή της αγάπη και αυτή τη φορά η ενασχόληση μαζί της της έφερε νέα δημιουργικότητα.