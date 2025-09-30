Netflix: Η σειρά με μόλις 6 επεισόδια που «επέστρεψε» ως μία από τις πιο δημοφιλείς

Η σειρά έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix το 2022, πρόσφατα ωστόσο δείχνει να επαναλαμβάνει την επιτυχία της τρία χρόνια αργότερα.

Αποτελείται από μόνο 6 επεισόδια, και τους τελευταίους μήνες κατάφερε να επανεμφανιστεί, τοποθετούμενη ως μία από αγαπημένες των τελευταίων μηνών: Keep Breathing - (Seguí respirando, ο ισπανικός τίτλος).

Αν και υπάρχουν αρκετοί πρωταγωνιστές σε αυτή τη σειρά, ουσιαστικά πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας, με τη Μelissa Barrera στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ηθοποιός σηκώνει όλο το βάρος αυτής της δραματικής και αγωνιώδους ιστορίας από τον κατάλογο σειρών και ταινιών του Netflix, για την οποία μάλιστα χρειάστηκε να προπονηθεί για να αντιμετωπίσει κάθε υδάτινη σκηνή της ιστορίας.

Αυτή η σειρά δεν είναι μια αυστηρά δραματική ιστορία, καθώς έχει έντονες ψυχολογικές προεκτάσεις, και έναν αγώνα επιβίωσης, τόσο σωματικό, όσο και νοητικό.

Κατά τη διάρκεια του 2025, χάρη στην ιστορία της και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε, επανεμφανίστηκε και έχει τοποθετηθεί ως μία από τις καλύτερες προσφορές της πλατφόρμας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Η σειρά προστέθηκε στον κατάλογο σειρών και ταινιών του Netflix το 2022, αλλά αυτή τη στιγμή σαρώνει την πλατφόρμα ως μία από τις πιο δημοφιλείς δραματικές ιστορίες της.

Netflix: Τι πραγματεύεται η σειρά Keep Breathing

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix για τη σειρά, η οποία αναβίωσε το 2025, το Keep Breathing επικεντρώνει την ιστορία του στο εξής: "Όταν το μικρό αεροπλάνο με το οποίο ταξιδεύει συντρίβεται στη μέση του καναδικού δάσους, μια γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίσει τη φύση - και τους προσωπικούς της δαίμονες - για να επιβιώσει".

Η σειρά έχει διάρκεια μόλις 6 επεισόδια και αυτό είναι που την έχει κάνει σύμβολο του Netflix.

Η σειρά είναι διαθέσιμη σε Λατινική Αμερική, ΗΠΑ και Ισπανία