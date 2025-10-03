Ο ΣΚΑΪ ψηφίζει σάτιρα – Η νέα εκπομπή μετά την Τατιάνα, η Νεφέλη Μεγκ και ο Φάνης Λαμπρόπουλος

Σαρωτικές αλλαγές θα δούμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, το επόμενο διάστημα, κυρίως στη βραδινή ζώνη. Ωστόσο, οι μικρές προσθήκες δεν θα απουσιάσουν ούτε από την απογευματινή ούτε από τη late night ζώνη με έναν κοινό παρονομαστή: τη σάτιρα.

Έτσι, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 19.35, κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου». Ο Μάνος Βουλαρίνος έρχεται καθημερινά με ένα φορμάτ αιχμηρού σχολιασμού που καυτηριάζει θέματα της επικαιρότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιστρέψει στη ζώνη της Κυριακής και η πολυσυζητημένη Νεφέλη Μεγκ. Η δημοσιογράφος του ομίλου ΣΚΑΪ θα κάνει come back με το «Πλυντήριο», όπου θα σχολιάζει με καυστικό τρόπο την επικαιρότητα.

Στο νέο πρόγραμμα μπαίνει και ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με ένα εναλλακτικό late night show. Στις 17 Οκτωβρίου, στις 23.00, η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» κάνει πρεμιέρα. Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό!

Διαβάστε επίσης