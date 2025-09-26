Αλλαγές στον ΣΚΑΪ – Μειώνεται η διάρκεια της Στεφανίδου, έρχεται σατιρική εκπομπή

Μία νέα εκπομπή, σατιρικού περιεχομένου, εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ένα φορμάτ διάρκειας 10-15 λεπτών του Μάνου Βουλαρίνου, που θα ξεκινά στις 19.30 και θα ολοκληρώνεται στις 19.45 δίνοντας lead in στη Σία Κοσιώνη και το κεντρικό δελτίο του σταθμού.

Η εν λόγω απόφαση είχε ληφθεί από το καλοκαίρι, στοιχείο που ξεκαθαρίζει το σκηνικό και τα όσα μπορεί να ακουστούν για το «Power Talk». Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου μπορεί να «χάνει» 15 λεπτά, όμως η εξέλιξη δεν σχετίζεται με τα χαμηλά νούμερα που σημειώνει στην απογευματινή ζώνη. Ήταν κάτι που είχε αποφασισθεί από την αρχή.

Όπως γίνεται ξεκάθαρο από τα στελέχη του Φαλήρου, στηρίζουν την Τατιάνα Στεφανίδου και το νέο της εγχείρημα συμμαχώντας μαζί της στο να ανέβουν τα ποσοστά με κάθε δυνατό τρόπο.

Διαβάστε επίσης