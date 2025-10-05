Μίμης Πλέσσας: Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη
Η ανάρτηση της συζύγου του στα social media
Ένας χρόνο συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα.
Ο σπουδαίος συνθέτης έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτωβρίου του 2024, λίγο πριν κλείσει τα 100.
Η επί 38 χρόνια σύντροφος και σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη του Μίμη Πλέσσα.
Συγκεκριμένα ανήρτησε μία φωτογραφία από το ετήσιο μνημόσυνο για τον Μίμη Πλέσσα κι έγραψε στη λεζάντα:
«Μακριά σου ένα χρόνο αγάπη μου….»
Ήταν 4 Οκτωβρίου 2024, 10.35μμ όταν «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείχτες» κι «Έπεσε βαθειά σιωπή….»
Κι άλλαξες διάσταση…..
Κι έγινες αστέρι που έκανε τον «Ουρανό μας ακόμα πιο φωτεινό»…..για πάντα…..
Γιατί το Έργο σου – όπως και η αληθινή Αγάπη – δεν έχουν ημερομηνία λήξης…….»
