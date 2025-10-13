Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών επέστρεψε με 5 εκδόσεις

Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών είναι από τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως και επιστρέφει για το 2026 με πέντε συνολικά εκδόσεις.

Οι πυροσβέστες ποζάρουν — συχνά χωρίς μπλούζα — μόνοι ή με ζώα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του ημερολογίου υποστηρίζουν φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως η ευημερία των ζώων, τα παιδιατρικά νοσοκομεία, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τους πρώτους ανταποκριτές και οι προσπάθειες αποκατάστασης από καταστροφές στην Αυστραλία και διεθνώς.

Φέτος, υπάρχουν πέντε εκδόσεις ημερολογίου: η Έκδοση Γάτας, η Έκδοση Αλόγου, η Έκδοση Σκύλου, η Έκδοση Μικτών Ζώων και η Έκδοση Ηρώων, η οποία περιλαμβάνει ατομικά πορτρέτα των πυροσβεστών χωρίς ζώα.

Κάθε έκδοση περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του ημερολογίου, που παρουσιάζει αφιλτράριστες στιγμές από τους πραγματικούς ήρωες.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από το ημερολόγιο έχουν διατεθεί στο παρελθόν για την υποστήριξη των θυμάτων των τυφώνων Helene και Milton, οι οποίοι κατέστρεψαν τις ΗΠΑ το 2024.

Το 2025, το ημερολόγιο βοήθησε ζώα που εκτοπίστηκαν από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, οι οποίες άγγιξαν προσωπικά πολλούς από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν.

«Οι πυροσβέστες από το ημερολόγιο επισκέπτονται την Πασαντίνα κάθε χρόνο για να συμμετάσχουν στο CatCon, το μεγαλύτερο καρναβάλι γατών των ΗΠΑ», εξήγησε στο PEOPLE ο Ντέιβιντ Ρότζερς, διευθυντής της εταιρείας ημερολογίων.

«Το να παρακολουθούμε περιοχές να καίγονται ανεξέλεγκτα και να μιλάμε με τους φίλους του τόπου που γνωρίζουμε τόσο καλά ήταν πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε.

Ο Ρότζερς είπε ότι η εταιρεία τύπωσε και διένειμε γρήγορα ένα ημερολόγιο ειδικά για να βοηθήσει τα ζώα στην Πασαντίνα που εκτοπίστηκαν από τις πυρκαγιές και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις πήγαν απευθείας στην Pasadena Humane Society (PHS).

Το Australian Firefighters Calendar δώρισε επίσης κεφάλαια στο Ταμείο Αντιμετώπισης Πλημμυρών της Κομητείας Κερ τον Ιούλιο, μετά τις πλημμύρες που κατέστρεψαν περιοχές του Τέξας.

Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την ανοικοδόμηση κατοικιών και την παροχή υποστήριξης ψυχικής υγείας στους κατοίκους.