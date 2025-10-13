Ο «πιο γοητευτικός εγκληματίας του κόσμου» - Πώς είναι σήμερα στα 41 του, ο πρώην κατάδικος

Όταν το 2014 το Αστυνομικό Τμήμα του Στόκτον στην Καλιφόρνια δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός κατάδικου στο Facebook, η εξέλιξη ήταν απλά αναπάντεχη.

Ο Τζέρεμι Μικς έγινε εν μία νυκτί viral ως ο «πιο γοητευτικός εγκληματίας του κόσμου» με δεκάδες χιλιάδες likes και σχόλια.

Λίγοι ωστόσο θα μπορούσαν να προβλέψουν τότε, ότι ο άντρας που αντιμετώπιζε πολλαπλές κατηγορίες για οπλοκατοχή θα κατέληγε να περπατάει στις πασαρέλες σχεδιαστών όπως ο Philipp Plein και ο Tommy Hilfiger, να πρωταγωνιστεί σε ταινίες και να υπογράφει συμβόλαια μόδας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Πώς ήταν η ζωή του πριν από τη διαβόητη φωτογραφία που άλλαξε τα πάντα.

Ο Τζέρεμι Μικς καταφθάνει στα 2α ετήσια βραβεία Hollywood Unlocked Impact Awards, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια (2022) Invision/Richard Shotwell

Ο Μικς είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και σε ένα podcast το 2019, μίλησε ανοιχτά, αποκαλύπτοντας ότι και οι δύο γονείς του ήταν ηρωινομανείς. Περιέγραψε ως πολύ σκοτεινά τα παιδικά του χρόνα, ενώ ο πατέρας του σκότωσε την καλύτερη φίλη της μητέρας του, όταν εκείνος ήταν μόλις 9 μηνών.

Πριν από τη σύλληψη - ορόσημο για τη ζωή του το 2014, όπου και καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκισης, πέρασε πάνω από μια δεκαετία μπαινοβγαίνοντας στη φυλακή για εγκλήματα όπως μεγάλη κλοπή και πλαστογραφία.

Όταν το 2016 αποφυλακίστηκε, όλα άλλαξαν. Ο Μικς έχει κάνει μόντελινγκ σε όλο τον κόσμο, έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, όπως το Trigger (2020), το Secret Society και το True to the Game 2 and 3 , και μάλιστα υπέγραψε συμφωνία 15 εκατομμυρίων δολαρίων με την Fashion Concept GmbH για να λανσάρει τη δική του σειρά ρούχων.

Το 2024, πρόσθεσε στο βιογραφικό του την ιδιότητα του συγγραφέα με την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks .

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Μικς έχει δύο γιους: τον Jeremy Jr. με την πρώην σύζυγό του Melissa και τον Jayden με την κληρονόμο του Topshop, Chloe Green, με την οποία ήταν ζευγάρι για δύο χρόνια. Επιβεβαίωσε το 2024 ότι είναι πλέον ελεύθερος, λέγοντας στο People το 2024: «Είμαι ελεύθερος. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στον εαυτό μου».

Στα 41 του πλέον, ο Μικς εξακολουθεί να φαίνεται εντυπωσιακός, αλλά πιο εκπλεπτυσμένος. Ο πιο σέξι εγκληματίας στον κόσμο εξακολουθεί να τραβάει τα βλέμματα, αυτή τη φορά με τους δικούς του όρους.

Jeremy Meeks aka Prison Bae says he’s been celibate for 3 years pic.twitter.com/vEdAuiKzJF — Shirley Ju (@shirju) August 6, 2025

