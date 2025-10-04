Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από «classic» Χόλιγουντ
Η εντυπωσιακή εμφάνιση του ζευγαριού στα «Albie Awards»
Από micro-mini φορέματα μέχρι εντυπωσιακές τουαλέτες black tie, η Αμάλ Αλαμουντίν ξέρει καλά πώς να εντυπωσιάζει στις βραδινές της εμφανίσεις.
Φυσικά, τα ραντεβού της με τον σύζυγό της, Τζορτζ Κλούνεϊ, δεν μοιάζουν με τα συνηθισμένα.
Το βράδυ της Παρασκευής (3/10), λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον εορτασμό της 11ης επετείου του γάμου τους, το ζευγάρι εμφανίστηκε στο Λονδίνο στα «Albie Awards» του Clooney Foundation for Justice.
Η Αμάλ «έκλεψε» τις εντυπώσεις με μια κομψή καφέ τουαλέτα του Atelier Versace, δια χειρός Dario Vitale, αποπνέοντας την ατμόσφαιρα της «Χρυσής Εποχής» του Χόλιγουντ.
Η επιλογή του οίκου μόδας δεν ήταν τυχαία, καθώς ο οίκος Versace ήταν μεταξύ των χορηγών της βραδιάς.
Παράλληλα, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ιταλικού brand, Dario Vitale, μόλις τον περασμένο μήνα παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Η ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή συλλογή 2026 του Dario Vitale για τον οίκο Versace ήταν η πρώτη μετά την απομάκρυνση της Ντονατέλα Βερσάτσε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας.
Στο πλευρό της, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έδειχνε εξίσου φινετσάτος, φορώντας ένα κομψό navy blue σμόκιν.