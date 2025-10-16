Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πρέπει να ασχοληθεί το κράτος»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν πιστεύει στη δημόσια φιλανθρωπία, τονίζοντας ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το κράτος.

Αρχικά, ο παρουσιαστής Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε τον ηθοποιό: «Δε σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις 10.000.000 ευρώ έτσι από το πουθενά;» με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να απαντά: «Όχι, τι να τα κάνω; Να τα πάρω και να σας τα χαρίσω ευχαρίστως. Καθόλου δε τα θέλω. Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς, αλλά σας ομολογώ ότι θέλω πολύ λίγα. Γεννήθηκα στα λίγα, ήρθαν και τα πολλά, ξαναήρθαν τα λίγα, θα ξαναέρθουν τα πολλά. Δε με ενδιαφέρει».

«Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα. Είναι φοβερό γιατί το απολαμβάνω. Αν έρθουν, θα επενδύσω και πάλι στη δουλειά μου και σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω αυτούς που αγαπάω και αυτούς που θέλουνε. Πάντως δε θα θεωρήσω ότι είναι κτήμα μου, όπως κτήμα μου δεν είναι οι άνθρωποι. Μην πιστέψετε ότι θα γίνω αυτό που λένε φιλεύσπλαχνος. Γιατί δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να ασχοληθεί το κράτος και το οποίο δεν ασχολείται. Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους αν το θέλουμε και χωρίς να φαινόμαστε» τονίζει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.