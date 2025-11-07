Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

Η καθημερινή παραγωγή μυθοπλασίας «Να μ’αγαπάς» έχει κερδίσει ήδη το κοινό του ALPHA και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθηλώσει.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της. Παράλληλα, η σχέση της με τον

Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην

απόδραση που ονειρεύεται. Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται

εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί

ένταση. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης. Η Φωτεινή αρχίζει

να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε. Ο

Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη

Σοφία. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν

η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Η Άννα, συντετριμμένη από την πίεση της Σοφίας και τις απειλές ότι θα

σκοτώσει τον Λευτέρη, δέχεται να παντρευτεί τον Ορφέα. Ο Ορφέας, γεμάτος

ενοχές, πιέζεται από τον πατέρα του να προχωρήσει στον γάμο για να σώσει

την οικογένεια. Ο Θεόφιλος, με δόλο, στέλνει τα δίδυμα, Λευτέρη και

Φωτεινή, με μια δικαιολογία στην Αθήνα για να τα απομακρύνει από το

σπίτι. Η Εβίτα φεύγει για Μιλάνο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον Ορφέα.

Οι προετοιμασίες του γάμου κορυφώνονται, αλλά τα δίδυμα αντιλαμβάνονται

ότι τους έστειλαν επίτηδες μακριά γιατί κάτι ετοιμάζουν. Επιστρέφουν

απρόσμενα στο Ναύπλιο. Ο γάμος έχει ξεκινήσει. Τη στιγμή που η Άννα λέει

το «ναι», ο Λευτέρης και η Φωτεινή εμφανίζονται και βλέπουν σοκαρισμένοι

το σκηνικό.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Αμήχανοι ο Ορφέας και η Άννα περνούν την πρώτη τους νύχτα ως ζευγάρι

μέσα σε ενοχές και απελπισία. Η Ζωή συναισθάνεται την κατάσταση τους και

προσπαθεί να παρηγορήσει, ενώ οι φόβοι της Νικαίτης για το μέλλον της

στο σπίτι διογκώνονται. Ο Θεόφιλος αποσπά, ερήμην της Σοφίας, μια

υπογραφή της Άννας που την κάνει συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου των

επιχειρήσεων, πράγμα που οδηγεί σε άγρια σύγκρουση των συμπέθερων. Η

«συμμαχία» Χάρη και Μάκη αποκαθίσταται. Τέλος, η Φωτεινή και ο Λευτέρης

σοκαρισμένοι από το γάμο περνούν από την απελπισία και τη συντριβή στη

δυναμική απόφαση μιας οριστικής λύσης στο δράμα.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την

Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα,

καταρρακώνοντάς τον. Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το

πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του. Η

απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της

Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Ορφέας

προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη

και πληγωμένη. Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης

με τη Φωτεινή.