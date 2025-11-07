Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

Η καθημερινή παραγωγή μυθοπλασίας «Να μ’αγαπάς» έχει κερδίσει ήδη το κοινό του ALPHA και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθηλώσει.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της. Παράλληλα, η σχέση της με τον
Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην
απόδραση που ονειρεύεται. Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται
εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί
ένταση. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης. Η Φωτεινή αρχίζει
να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε. Ο
Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη
Σοφία. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν
η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου
Η Άννα, συντετριμμένη από την πίεση της Σοφίας και τις απειλές ότι θα
σκοτώσει τον Λευτέρη, δέχεται να παντρευτεί τον Ορφέα. Ο Ορφέας, γεμάτος
ενοχές, πιέζεται από τον πατέρα του να προχωρήσει στον γάμο για να σώσει
την οικογένεια. Ο Θεόφιλος, με δόλο, στέλνει τα δίδυμα, Λευτέρη και
Φωτεινή, με μια δικαιολογία στην Αθήνα για να τα απομακρύνει από το
σπίτι. Η Εβίτα φεύγει για Μιλάνο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον Ορφέα.
Οι προετοιμασίες του γάμου κορυφώνονται, αλλά τα δίδυμα αντιλαμβάνονται
ότι τους έστειλαν επίτηδες μακριά γιατί κάτι ετοιμάζουν. Επιστρέφουν
απρόσμενα στο Ναύπλιο. Ο γάμος έχει ξεκινήσει. Τη στιγμή που η Άννα λέει
το «ναι», ο Λευτέρης και η Φωτεινή εμφανίζονται και βλέπουν σοκαρισμένοι
το σκηνικό.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
Αμήχανοι ο Ορφέας και η Άννα περνούν την πρώτη τους νύχτα ως ζευγάρι
μέσα σε ενοχές και απελπισία. Η Ζωή συναισθάνεται την κατάσταση τους και
προσπαθεί να παρηγορήσει, ενώ οι φόβοι της Νικαίτης για το μέλλον της
στο σπίτι διογκώνονται. Ο Θεόφιλος αποσπά, ερήμην της Σοφίας, μια
υπογραφή της Άννας που την κάνει συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου των
επιχειρήσεων, πράγμα που οδηγεί σε άγρια σύγκρουση των συμπέθερων. Η
«συμμαχία» Χάρη και Μάκη αποκαθίσταται. Τέλος, η Φωτεινή και ο Λευτέρης
σοκαρισμένοι από το γάμο περνούν από την απελπισία και τη συντριβή στη
δυναμική απόφαση μιας οριστικής λύσης στο δράμα.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την
Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα,
καταρρακώνοντάς τον. Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το
πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του. Η
απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της
Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Ορφέας
προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη
και πληγωμένη. Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης
με τη Φωτεινή.

