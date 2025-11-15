David Coverdale: Ο θρυλικός τραγουδιστής των Whitesnake «κρεμάει» το μικρόφωνό του

Ο David Coverdale, ο θρυλικός τραγουδιστής των Whitesnake και πρώην μέλος των Deep Purple, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω βίντεο στο YouTube την αποχώρησή του από την ενεργό μουσική σκηνή.

Στο μήνυμά του ευχαρίστησε θερμά τους θαυμαστές, τους μουσικούς, την οικογένεια και όλα τα μέλη του συγκροτήματος για την αμέριστη υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 50 ετών της καριέρας του.

Ο 74χρονος frontman δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει εμφανές πως έφτασε η στιγμή να «κρεμάσει τα ροκ εν ρολ παπούτσια και τα στενά τζιν του». Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, αδέρφια και αδερφές των ‘Snake’, μια ειδική ανακοίνωση για εσάς. Μετά από πάνω από 50 χρόνια απίστευτου ταξιδιού μαζί σας - με τους Deep Purple, τους Whitesnake και τον Jimmy Page - τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ ξεκάθαρο για μένα ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω».

Ο Coverdale παρουσίασε στο βίντεο ένα μοντάζ με αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του, συνοδευόμενο από remix της επιτυχίας «Forevermore», που κυκλοφόρησε το 2011. Η σκέψη του για σύνταξη και ξεκούραση αποτυπώθηκε και με τη φράση του: «Αγαπώ όλους σας με όλη μου την καρδιά και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι καιρός να απολαύσω τη σύνταξή μου».

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης τη θητεία του ως τραγουδιστής των Deep Purple από το 1973 έως το 1976 και τη διαμόρφωση του συγκροτήματος Whitesnake το 1978, που έγινε παγκοσμίως γνωστό με επιτυχίες όπως το «Here I Go Again». Η απόφασή του έρχεται τρία χρόνια μετά τον ακυρωθέντα αποχαιρετιστήριο γύρο συναυλιών του συγκροτήματος, λόγω προβλημάτων υγείας.

Πηγές αναφέρουν ότι, παρότι κάνει τα πρώτα βήματα αποχώρησης, το Whitesnake δεν έχει τελειώσει εντελώς, αφού ο Coverdale εκφράζει την επιθυμία να ολοκληρώσει τον κύκλο του τουρ και να συνεχίσει να γράφει και να ηχογραφεί μουσική, ενώ παραμένει ανοιχτός σε μελλοντικές επανασυνδέσεις υπό όρους που θα ταιριάζουν στην υγεία του.

Ο David Coverdale αφήνει πίσω του μια καριέρα γεμάτη μουσική ιστορία και αγαπημένες επιτυχίες, ευχαριστώντας τους συνεργάτες και τους οπαδούς του για αυτό το μακρύ και επιτυχημένο ταξίδι στη ροκ μουσική σκηνή.