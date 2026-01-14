Ο Μάθιου Μακόναχι «πατεντάρει» τον εαυτό του για να καταπολεμήσει την τεχνητή νοημοσύνη

«Η ομάδα μου και εγώ θέλουμε να γνωρίζουμε ότι όταν χρησιμοποιείται η φωνή ή η εικόνα μου, είναι επειδή το έχω εγκρίνει και υπογράψει εγώ», δήλωσε ο ηθοποιός

Ο Μάθιου Μακόναχι «πατεντάρει» τον εαυτό του για να καταπολεμήσει την τεχνητή νοημοσύνη

Ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι

Ο Μάθιου Μακόναχι υιοθετεί μια καινοτόμο νομική προσέγγιση για να καταπολεμήσει τα μη εξουσιοδοτημένα πλαστά προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης και κατοχύρωσε τον εαυτό του ως εμπορικό σήμα.

Τους τελευταίους μήνες, ο σταρ των ταινιών «Interstellar» και «Magic Mike» υπέβαλε οκτώ διαφορετικές αιτήσεις για κατοχύρωση εμπορικού σήματος στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (USPTO), σε μια κίνηση που οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι έχει ως στόχο να «εμποδίσει τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ή τους χρήστες τους να προσομοιώνουν τη φωνή ή την εικόνα του Μακόναχι χωρίς άδεια», ένα όλο και πιο κοινό πρόβλημα για τους καλλιτέχνες, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα εμπορικά σήματα που κατοχυρώθηκαν περιλαμβάνουν ένα κλιπ επτά δευτερολέπτων με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να στέκεται σε μια βεράντα, ένα κλιπ τριών δευτερολέπτων με τον ίδιο να κάθεται μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και ένα ηχητικό απόσπασμα με τον ίδιο να λέει «Alright, alright, alright», τη διάσημη ατάκα του από την ταινία του 1993 «Dazed and Confused».

«Η ομάδα μου και εγώ θέλουμε να γνωρίζουμε ότι όταν χρησιμοποιείται η φωνή ή η εικόνα μου, είναι επειδή το έχω εγκρίνει και υπογράψει εγώ», δήλωσε ο ηθοποιός στην Wall Street Journal μέσω email. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σαφές περίγραμμα γύρω από την απόδοση της πνευματικής ιδιοκτησίας ως κανόνα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης».

«Σε έναν κόσμο, όπου βλέπουμε τους πάντες να προσπαθούν να κατανοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και την κατάχρησή της, έχουμε τώρα ένα εργαλείο για να την σταματήσουμε και να φτάσουμε μέχρι και τα δικαστήρια αν χρειαστεί», δήλωσε από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Πόλακ, ένας από τους δικηγόρους του Μακόναχι.

Ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι

AP

Οι δικηγόροι του ηθοποιού πιστεύουν ότι η απειλή μιας αγωγής στα ομοσπονδιακά δικαστήρια θα συμβάλει στην αποτροπή της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρύτερο επίπεδο, αλλά αναγνωρίζουν ότι εάν ένας εναγόμενος αμφισβητήσει ένα από το εμπορικά σήματα που κατοχύρωσε ο Μακόναχι, το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο.

«Δεν ξέρω τι θα αποφανθεί τελικά το δικαστήριο. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε», δήλωσε ο δικηγόρος του Μακόναχι, Κέβιν Γιορν, ο οποίος εκπροσωπεί πολλούς κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Σκάρλετ Γιόχανσον και Ζόι Σαλντάνα.

Η νομοθεσία είναι ασαφής

Η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διεκδικήσουν και να κατοχυρώσουν εμπορικά σήματα για εικόνες που συνδέονται στενά με αυτούς, ακόμη και αν δεν έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων. Ωστόσο, πολλοί ζητούν έγκριση για να διασφαλίσουν ότι ο νόμος είναι με το μέρος τους.

Ο Mark McKenna, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, δήλωσε ότι τα εμπορικά σήματα που χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία χωρίς καταχώριση, καθώς και οι κρατικοί νόμοι περί δικαιώματος δημοσιότητας, προστατεύουν τις περισσότερες εμπορικές χρήσεις. Ωστόσο, στις πλατφόρμες βίντεο στο διαδίκτυο, όπου τα έργα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποφέρουν έσοδα από διαφημίσεις, η νομοθεσία είναι πιο ασαφής.

Ο Μακόναχι και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι ο ομοσπονδιακός νόμος θα διευκρινίσει τελικά το ζήτημα και θα καταστήσει τα εμπορικά σήματα όπως το δικό του περιττά. Τα συνδικάτα και οι εταιρείες του Χόλιγουντ υποστηρίζουν τη νομοθεσία που απαγορεύει την αναπαραγωγή ανθρώπων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς την άδειά τους. Ένα νομοσχέδιο κατατέθηκε στο Κογκρέσο το 2024, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ούτε από τη Βουλή ούτε από τη Γερουσία.

Πρόσφατα, ο 56χρονος ηθοποιός ανακοίνωσε μια συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs για τη δημιουργία μιας έκδοσης του ενημερωτικού του δελτίου του «Lyrics of Livin’» στα ισπανικά.

