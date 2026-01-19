Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

Οι ηθοποιοί, σε κάποια σημεία του κόσμου κερδίζουν πολλά... πάρα πολλά.. Από την Αμερική μέχρι την Ινδία.

Ο Κιάνου Ριβς καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός, φέρεται να έχει μια συμφωνία αξίας 156.000.000 δολαρίων από το The Matrix Reloaded και το The Matrix Revolutions.

Ο Τομ Κρουζ είναι επίσης εκεί, με μισθό άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για πολλές ταινίες, αλλά και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά πακέτα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων το καθένα για τις διάφορες εμφανίσεις του στο Marvel Cinematic Universe.

Αλλά αν θέλετε πραγματικά χρήματα μόνο από την υποκριτική, κοιτάξτε μακριά από το Χόλιγουντ στο Μπόλιγουντ, όπου ο σταρ Shah Rukh Khan έχει μια τεράστια καθαρή περιουσία περίπου 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - σύμφωνα με το BBC. Για το πλαίσιο, ο Τομ Κρουζ αξίζει περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ακόμη και ο Khan δεν είναι ο πλουσιότερος ηθοποιός στον κόσμο.

Τη θέση αυτή κατέχει η Jami Gertz, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός και τώρα αξίζει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Gertz είχε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα ηθοποιού, συμπεριλαμβανομένων ρόλων στο Allie McBeal και στο Square Pegs.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, δεν προέρχεται από την υποκριτική, αλλά από επιτυχημένα επιχειρηματικά εγχειρήματα μαζί με τον σύζυγό της, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής μεριδίων στους Atlanta Hawks του NBA.

Η Gertz έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ισχυρισμούς σχετικά με το πώς έβγαζε τα χρήματά της, όπως ότι έγινε δισεκατομμυριούχος μόνο επειδή παντρεύτηκε πλούσιους.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, είπε: «Όλοι νομίζουν ότι παντρεύτηκα έναν πλούσιο άντρα. Αλλά έβγαλα περισσότερα χρήματα - πολύ περισσότερα χρήματα - από τον Τόνι όταν τον γνώρισα. Πλήρωσα για το πρώτο μας σπίτι. Πλήρωσα για τις πρώτες μας διακοπές. Τον παντρεύτηκα γιατί τον ερωτεύτηκα».

Η Gertz, η οποία γεννήθηκε στο Σικάγο, έγινε πρεσβευτής των Atlanta Hawks στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2018, προς έκπληξη των θαυμαστών.

Ο σύζυγός της, Τoni Ressler, είπε: «Είμαι πολύ ενεργός στη λήψη αποφάσεων για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό των παικτών. Αλλά η Jami παρεμβαίνει όταν πρόκειται για τόσα πολλά μέρη της επιχείρησης στα οποία δεν εκτιμούσα ή δεν είχα καμία εμπειρία».

Ο Ressler είναι ένας επενδυτικός τραπεζίτης που συνίδρυσε την Apollo Global Management και ξεκίνησε την Ares Management, δημιουργώντας μια τεράστια περιουσία.

Μιλώντας για την Gertz, είπε: «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι κάνει καλύτερη εντύπωση στη βάση των θαυμαστών μας από οποιονδήποτε από εμάς στον οργανισμό».