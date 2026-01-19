Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

H ίδια εξηγεί πώς απέκτησε την τεράστια περιουσία της 

Newsbomb

Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

Η ηθοποιός και παραγωγός Jami Gertz φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «A Better Life» στο Λος Άντζελες (2011)

R-STEINBERG/Dan Steinberg
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ηθοποιοί, σε κάποια σημεία του κόσμου κερδίζουν πολλά... πάρα πολλά.. Από την Αμερική μέχρι την Ινδία.

Ο Κιάνου Ριβς καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός, φέρεται να έχει μια συμφωνία αξίας 156.000.000 δολαρίων από το The Matrix Reloaded και το The Matrix Revolutions.

Ο Τομ Κρουζ είναι επίσης εκεί, με μισθό άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για πολλές ταινίες, αλλά και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά πακέτα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων το καθένα για τις διάφορες εμφανίσεις του στο Marvel Cinematic Universe.

Αλλά αν θέλετε πραγματικά χρήματα μόνο από την υποκριτική, κοιτάξτε μακριά από το Χόλιγουντ στο Μπόλιγουντ, όπου ο σταρ Shah Rukh Khan έχει μια τεράστια καθαρή περιουσία περίπου 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - σύμφωνα με το BBC. Για το πλαίσιο, ο Τομ Κρουζ αξίζει περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ακόμη και ο Khan δεν είναι ο πλουσιότερος ηθοποιός στον κόσμο.

Τη θέση αυτή κατέχει η Jami Gertz, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός και τώρα αξίζει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Jami Gertz

Η Gertz είχε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα ηθοποιού, συμπεριλαμβανομένων ρόλων στο Allie McBeal και στο Square Pegs.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, δεν προέρχεται από την υποκριτική, αλλά από επιτυχημένα επιχειρηματικά εγχειρήματα μαζί με τον σύζυγό της, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής μεριδίων στους Atlanta Hawks του NBA.

Η Gertz έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ισχυρισμούς σχετικά με το πώς έβγαζε τα χρήματά της, όπως ότι έγινε δισεκατομμυριούχος μόνο επειδή παντρεύτηκε πλούσιους.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, είπε: «Όλοι νομίζουν ότι παντρεύτηκα έναν πλούσιο άντρα. Αλλά έβγαλα περισσότερα χρήματα - πολύ περισσότερα χρήματα - από τον Τόνι όταν τον γνώρισα. Πλήρωσα για το πρώτο μας σπίτι. Πλήρωσα για τις πρώτες μας διακοπές. Τον παντρεύτηκα γιατί τον ερωτεύτηκα».

Η Gertz, η οποία γεννήθηκε στο Σικάγο, έγινε πρεσβευτής των Atlanta Hawks στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2018, προς έκπληξη των θαυμαστών.

Ο σύζυγός της, Τoni Ressler, είπε: «Είμαι πολύ ενεργός στη λήψη αποφάσεων για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό των παικτών. Αλλά η Jami παρεμβαίνει όταν πρόκειται για τόσα πολλά μέρη της επιχείρησης στα οποία δεν εκτιμούσα ή δεν είχα καμία εμπειρία».

Ο Ressler είναι ένας επενδυτικός τραπεζίτης που συνίδρυσε την Apollo Global Management και ξεκίνησε την Ares Management, δημιουργώντας μια τεράστια περιουσία.

Μιλώντας για την Gertz, είπε: «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι κάνει καλύτερη εντύπωση στη βάση των θαυμαστών μας από οποιονδήποτε από εμάς στον οργανισμό».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Θα αγοράσουμε πίσω την Αμερική» - Βρετανός δημοσιογράφος αστειεύτηκε για τις αξιώσεις του Τραμπ στη Γροιλανδία

06:32LIFESTYLE

Eurovision-Εθνικός τελικός: Τα 28 τραγούδια στη μάχη των εντυπώσεων και το μεγάλο φαβορί

06:28LIFESTYLE

Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πρώτο Eurogroup σήμερα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο «καμπανάκι» - Η ατζέντα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της η 16χρονη – Βρίσκεται εκτός Ελλάδας εκτιμούν οι Αρχές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός - Εβδομάδα βάσανο: Ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας λόγω έργων από σήμερα - Ποιες μέρες, σε ποια σημεία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αντόνιο Κόστα συγκαλεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Γροιλανδία – Στο τραπέζι δασμοί ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» υποστηρίζει ο 44χρονος δράστης – «Φρούριο» τα δύο χωριά

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της ψυχρής εισβολής – Ποια θα είναι η δυσκολότερη μέρα της κακοκαιρίας

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα βγει «λευκός καπνός» στη σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη; - Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης 

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Τουλάχιστον 21 νεκροί από σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας – Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

04:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 105.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 23 Ιανουαρίου

04:32WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

50η «Ημέρα Καριέρας»: Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Ο πίνακας όλες με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

03:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μηνύματα από Μακρόν και Φον ντερ Λάιεν για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Λουτρό αίματος στη Γουατεμάλα – Συμμορίες εκτέλεσαν επτά αστυνομικούς

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112 – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της ψυχρής εισβολής – Ποια θα είναι η δυσκολότερη μέρα της κακοκαιρίας

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Τουλάχιστον 21 νεκροί από σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας – Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112 – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» υποστηρίζει ο 44χρονος δράστης – «Φρούριο» τα δύο χωριά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ