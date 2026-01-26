Μπάγια Αντωνοπούλου: Περιμένει το πρώτο της παιδί και παντρεύεται μέσα στο 2026

Σε μία χαρμόσυνη αποκάλυψη προχώρησε η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση.

Η γνωστή δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις το απόγευμα της Κυριακής στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, κατά τη διάρκεια δημόσιας εξόδου της, αποκαλύπτοντας τόσο την εγκυμοσύνη της όσο και τα σχέδιά της για γάμο μέσα στο 2026.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύντροφός της είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και, όπως ανέφερε η ίδια, από την αρχή της σχέσης τους είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε γάμο. Η πρόταση, ωστόσο, ήρθε αργότερα από όσο περίμενε.

«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», είπε χαρακτηριστικά με χιούμορ.

https://www.instagram.com/p/DPzTOkaDAfr/

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, η πρόταση γάμου έγινε στα γενέθλιά της, σε μια στιγμή που δεν το περίμενε καθόλου. «Στα τρία χρόνια άρχισα να τον ρωτάω πότε θα γίνει. Τελικά μου έκανε πρόταση στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο», ανέφερε.

