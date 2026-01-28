Βασίλης Τερλέγκας: «Αν είναι να παρεξηγηθώ επειδή αγαπώ τον Χριστό, τότε ας γελούν»

Ο Βασίλης Τερλέγκας μίλησε για τη βαθιά του πίστη στον Θεό και το γεγονός πως άλλοι καλλιτέχνες παρεξηγήθηκαν επειδή μίλησαν για την πίστη τους.

Ο διάσημος τραγουδιστής τόνισε ότι «αν είναι να επειδή αγαπώ τον Χριστό, δηλαδή την απόλυτη αλήθεια, τον απόλυτο σεβασμό και τον τέλειο Δημιουργό μου, τότε ας γελάνε. Χαρά παίρνω. Πολλοί συνάδελφοι το έχουν δει το έργο και γι’ αυτό μιλάνε. Ξέρουν γιατί μιλάνε», σε συνέντευξη στον ALPHA.

«Στο παρελθόν, δεν δούλευα “7 στα 7”. Δούλευα 9 στις 7 μέρες, γιατί στο ενδιάμεσο πήγαινα και σε χορούς. Πρόλαβα την εποχή που ο Έλληνας είχε χαμόγελο. Τώρα, βλέπω τους ανθρώπους σκυθρωπούς και χωρίς το χαμόγελό τους. Αυτό δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Να είμαι ειλικρινής; Φοβάμαι», προσέθεσε.