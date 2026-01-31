Αρχίζουν τα «όργανα» στην TV: Τα μπάτζετ που φέρνουν πονοκέφαλο και οι παρουσιαστές… στην αναμονή

Ζόρικα ξεκίνησε το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς για τους περισσότερους σταθμούς στη βραδινή ζώνη. Οι περισσότερες σειρές, μετά από ένα μεγάλο break λόγω γιορτών, φαίνεται ότι έχουν χάσει την επαφή τους με τον κόσμο σημειώνοντας πτωτική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης και φέρνοντας αναβρασμό στα κανάλια. Τα στελέχη προσπαθούν με συνεχόμενες αλλαγές στον προγραμματισμό να βρουν νέες ισορροπίες, όμως το στοίχημα δεν είναι εύκολο.

Την ίδια ώρα, έχει ανάψει το πράσινο φως για την επιστροφή αγαπημένων σόου και το μόνο που απομένει να δούμε είναι αν οι ιθύνοντες είναι διατεθειμένοι να βάλουν γερά το χέρι στην τσέπη! Γιατί, κακά τα ψέματα, η λάμψη στην TV θέλει χρήμα και οι καιροί είναι δύσκολοι για «πρίγκιπες» και για «πριγκίπισσες».

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, λοιπόν, φουλάρουν τις μηχανές για το come back του «Your Face Sounds Familiar». Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φορμάτ, που στο παρελθόν σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο κανάλι του Αμαρουσίου, στοιχείο που έχει ανοίξει την όρεξη στους αντενικούς. Το σόου μεταμορφώσεων, βέβαια, έχει πολλές δυσκολίες καθώς πρέπει να βρεθεί ένα καλό καστ και μία ακόμη καλύτερη κριτική επιτροπή και παρουσιάστρια. Το όνομα της Μαρίας Μπεκατώρου είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εν λόγω πρότζεκτ και η αντικαταστάτρια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα ονόματα, πάντως, που ακούγονται για τις προαναφερθείσες θέσεις είναι πολλά. Στο κανάλι, αυτή τη στιγμή, είναι ανεκμετάλλευτη η Ελένη Τσολάκη όμως το θέμα είναι αν -μετά τα όσα έγιναν στη ζώνη του Σαββατοκύριακου- θα θελήσει να πάρει θέση στο «Your Face Sounds Familiar».

Οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 έχουν στα «χέρια» τους και τον Θάνο Κιούση. Το «5Χ5» ολοκληρώνεται και θα λέγαμε ότι του ταιριάζει γάντι οποιαδήποτε θέση στο εν λόγω σόου. «Ελεύθερο πουλί», για την ώρα τουλάχιστον καθώς οι επαφές με το STAR ολοένα και πληθαίνουν, είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα που έχει αποδείξει τη δυναμική της σε τέτοια φορμάτ. Τις επόμενες εβδομάδες, το τοπίο θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει και τα χαρτιά των στελεχών θα ανοίγουν…

Στο ίδιο κανάλι, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο «Moments of your life» με την λαμπερή Ζέτα Μακρυπούλια. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε το γύρισμα του πρώτου επεισοδίου, με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Ο Γρηγόρης όπως πάντα ήταν συγκλονιστικός. Πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει κάτι όμορφο, συγκινητικό, κάτι που έχουμε να δούμε αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Ο Γρηγόρης σαν πρώτος καλεσμένος φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ. Για μένα είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, οπότε με έναν τρόπο δοκιμάζομαι κι εγώ. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να έχω κάνει παρόμοια πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ καινούργιο και, άσχετα με την εμπειρία, θέλω τον χρόνο μου. Να ξέρω ότι το ‘χω. Από κει και πέρα θέλω να δω το αποτέλεσμα γιατί εμείς κάναμε αρκετές ώρες γύρισμα, όλο αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί και μετά θα μπορώ να σας πω τη γνώμη μου», είπε η Ζέτα κατά τη έξοδό της από το στούντιο.

Στο OPEN, μέσα στον Φλεβάρη, αναμένεται να βγει ο νέος κύκλος του «Just the 2 of us». Χωρίς τη Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, θα πάρουν θέση ενώ το τέταρτο όνομα παραμένει έκπληξη. Αυτή την περίοδο, η παραγωγή τρέχει για να «κλειδώσει» τους coaches και τους διαγωνιζόμενους με το όνομα της Αγγελικής Ηλιάδη και του Άγγελου Διονυσίου να έχουν ακουστεί.

Διαβάστε επίσης